Reporter: Ieri, prin acel HG (hotărâre de guvern - n.r.) am văzut ca PMB nu a primit bani pentru subvenția la gigacalorie. De ce?

Florin Cîțu: Daca cineva nu a cerut, nu a primit. Au primit primăriile care au cerut să-și acopere datoriile.

Primarul Nicușor Dan i-a asigurat pe bucureșteni că a cerut ajutor din partea guvernanților în repetate rânduri și că nu vor plăti mai mult la încălzire, cel puțin până la sfârșitul lunii noiembrie.

"Am facut o diferență între care a fost subventia pe care ar trebui să o plătească PMB anul asta, la prețul de anul ăsta, și care a fost subvenția pe care am plătit-o efectiv iarna trecută. Diferența asta este 920 de milioane de lei. Asta e solicitarea pe care am facut-o oficial, ieri", a afirmat Nicușor Dan.

Facturile vor fi mari pentru că Nicușor Dan a trimis TÂRZIU și SCRISĂ GREȘIT cererea către Guvern. [...] Cererea de ajutor din fondul de rezervă Guvernului a fost trimisă de Nicușor Dan cu doar o zi înainte de ședința în care au fost aprobate sumele. Și poate că ar fi fost luată în seamă dacă nu era complet greșită, a transmis Gabriela Firea pe pagina sa de pe un site de socializare.

Începând din luna decembrie, facturile bucureștenilor ar putea exploda, având în vedere că primăria nu a primit încă ajutorul pentru încălzire iar valoarea subvenției la gigacalorie este încă sub semnul întrebării.

Suma alocată de guvernanți către primării în urma ședinței a fost de 310 milioane de lei. Cei mai mulți bani a primit orașul Timișoara.

"În timp ce USR ne jignește zilnic, iar toți parlamentarii lor de Timiș doar critică, fix acel PNL, de care se tot feresc, a rezolvat temporar ce ei împreună cu primarul Fritz au fost incapabili să rezolve: problema energiei termice în Timișoara", afirma Alina Ghorghiu.