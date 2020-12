Scandal la Primăria Capitalei, ședința suspendată

Nicușor Dan a convocat online ședința de azi a Consiliului general, pentru a evita răspândirea coronavirusului. Social-democrații nu au ținut, însă, cont de hotărârea primarului general și s-au prezentat în sală. Scandalul a izbucnit imediat.

Cosmin Smighelschi, consilier general al Capitalei din partea USR-PLUS: „Stimati colegi de la PSD, va rog sa parasiti sala, pentru ca asta este convocarea legala. Pastram masurile snaitare, niciun alt grup politic nu se afla in sala. Nu voi ezita sa introducem politia locala si sa eliberam sala. Este o lipsa de respect. In acest moment aplic avertismentul tuturor consilierilor din sala.”

Edilul Capitalei le-a reamintit consilierilor PSD că erau așteptați doar la vot.

Nicușor Dan: „Am facut o convocare pentru sedinta de Consiliu General si in convocare am prevazutin mod expres ca fiecare din grupurile politice va participa la aceasta sedinta in sala grupului cei ii este rezervata. Doar in momentul votului sunteti asteptati sa veniti sa votati secret, la cabinele de vot care sunt desemnate pentru asta.”

Consilierii PSD au refuzat, însă, să părăsească sala de consiliu, iar ședința a fost suspendată pentru o oră.

Aurelian Bădulescu, consilier general PSD: „Faptul ca dumneavoasra nu va doriti prezenta cu respectarea regulilor, pentru ca este de evidenta… si aici puteti sa vedeti ca distantarea este pastrata. Doar pentru ca va irita prezenta noastra aici. Va atrag atentia, cu tot respectful, ca in acest moment, dumneavoastra excedeti cadrului legal.”

Consilierii generali aveau pe ordinea de zi a ședinței de azi alegerea viceprimarilor.