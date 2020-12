Scandal la Direcția pentru Protecția Copilului Bacău: mașini de 650.000 de lei, salarii neplătite

Protectia Copilului Bacau a cumparat, in acest an, sapte masini, in valoare totala de peste 650.000 de lei, in timp ce salariatii institutiei au protestat in strada pentru ca nu si-au primit salariile.

Ziarul de Bacau scrie ca au fost achizitionate trei masini Renault Trafic Combi, fiecare in valoare de 107.413 lei, fara TVA, doua Dacia Sandero Stepway, cu cate 47.970 de lei fara TVA, o Dacia Duster de 64.371 de lei fara TVA, o Dacia Dokker Stepway la 64.371 lei si o Dacie Dokker Van, la 54.911 lei fara TVA.

Potrivit datelor transmise de DGASPC Bacau, autovehiculele au fost luate pentru centrele Ghiocelul, CIAPV Rachitoasa, CIAPD C Negri din Tg. Ocna, CARPAD Comanesti, CIA Condorul si CSS Alexandra Onesti.

"Cu privire la achizitia celor 3 autoturisme care vor deservi Centrul de Servicii Sociale Ghiocelul Bacau, acestea vor fi utilizate de specialistii centrului din cadrul Unitatii mobile de interventie la domiciliu pentru a furniza servicii de recuperare la domiciliul copiilor cu dizabilitati de pe raza intregului judet. Una dintre cele 3 masini va fi utilizata si pentru a transporta echipamente (Dacia Dokker Van) necesare in procesul de recuperare (echipemente de terapie prin miscare: saltea, balon etc). De la inceputul anului 2020 si pana in prezent au beneficiat de servicii logopedice, consiliere psihologica, kinetoterapie, asistenta sociala si medicala 130 copii cu dizabilitati din comunitatile jud. Bacau si familiile acestora", a transmis directorul DGASPC Bacau, Ciprian Popa.

Angajatii institutiei au protestat in strada zile in sir pentru ca nu si-au primit salariile.