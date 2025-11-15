Problema principală este că Drulă și Ciucu împart același electorat. De amintit faptul că, dinaintea anunțării candidaturilor, social-democrații au anunțat că rup coaliția dacă fie PNL, fie USR se retrage în favoarea celuilalt partid, pentru că cele două împart același electorat și, practic, își iau voturi unul celuilalt.

În ceea ce privește campania lui Cătălin Drulă în momentul de față, acesta a mizat extrem de mult pe asocierea cu președintele Nicușor Dan. S-au putut vedea inclusiv pliantele electorale, cele de campanie, cu acea fotografie cu cei doi la Palatul Cotroceni, făcută dinainte de anunțarea candidaturii. Cătălin Drulă a spus public de fiecare dată că este susținut de Nicușor Dan. De asemenea președintele a participat chiar la lansarea candidaturii lui Drulă.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, iar, în acest moment, lupta pentru Primăria Capitalei este, într-adevăr, o luptă între palate — în primul rând, pe această filieră, între USR și PNL — pentru că președintele și premierul își susțin fiecare propriul candidat.