„Masa de sărbători? Vai de capul nostru. Cu pensia pe care o avem...să plătești lumina, să plătești gaze, să plătești toate astea, nu-ți convine. Te uiți la masă și plângi. Asta e! Nu am familie, nu am copii care să mă îngrijească, care să-mi aducă și mie să mănânc. Dacă nu, vin vecinii de milă să-mi aducă și mie un castron de mâncare, sarmale, cum se fac la noi, caracteristic si piftie și atât. Eu m-am mărginit la ceea ce am, acum am fost când mi-am luat pensia, acum trei zile, în piață, mi-am luat ceva pentru piftie de acum, îmi mai iau în decembrie”, a declarat o bătrână.



La Casele de ajutor reciproc mereu este cineva care cere bani cu împrumut. Sunt pensionari care abia reușesc să cumpere mâncare, la care renunță de cele mai multe ori, pentru a putea lua medicamentele necesare, dar și pentru a plăti facturile la întreținere și utilități.



„Au o pensie mică, și eu am pensie mică, dar am noroc de copiii, altfel nu m-aș descurca nici eu, foarte greu...pai nu vad bine deloc. De ales, îi alegem, ne promit multe, și de făcut ne uită după ce sunt aleși”, a declarat o altă pensionară.



„Aceasta este o perioada în care vârstnicii se împrumută din ce în ce mai mult, comparative cu lunile anterioare. Se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă. Ei sunt oameni prevăzători și își iau masurile din timp, ținând cont că veniturile lor, pensiile, sunt foarte mici”, a declarat Georgică Bădălau, președinte CARP Omenia.