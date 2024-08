Sărbătoarea zilei de 31 august 2024

Ortodoxe

Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă



Greco-catolice

Aşezarea în raclă a brâului Maicii Domnului



Romano-catolice

Ss. Raimund Nonnatus, călug.; Nicodim; Iosif din Arimateea





Sărbătoarea aşezării în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului se cinsteşte de Biserică în ziua de 31 august.



În Constantinopol, într-o biserică închinată Maicii Domnului, se afla într-o raclă mică de aur brâul Născătoarei de Dumnezeu, aduse de la Ierusalim în timpul împăratului Teodosie al II-lea cel Tânăr (408-450).



La rugămintea împăratului Leon (886-911), patriarhul Constantinopolului a luat brâul Maicii Domnului, şi, înconjurat de un sobor de preoţi, a mers la curtea împărătească unde s-a rugat pentru tămăduirea împărătesei, care suferea de o boală incurabilă.



Împărăteasa era încredinţată, prin vedenie dumnezeiască, că se va vindeca dacă se va atinge de brâul Maicii Domnului. Când patriarhul a întins brâul deasupra împărătesei, îndată aceasta a scăpat de durere şi s-a vindecat desăvârşit.



În urma minunii s-a aşezat brâul Maicii Domnului înapoi în raclă şi a fost rânduită o sărbătoare pentru aducere aminte a acestei întâmplări minunate.

Braul Maicii Domnului - tamaduiri



De-a lungul vremii, Braul Maicii Domnului a vindecat nenumarati bolnavi, in special de cancer, si a ajutat sa nasca femei care nu puteau avea copii. Tamaduirea acestora s-a produs prin purtarea in jurul braului a unei panglici care a fost atinsa de racla in care se pastreaza Braul Maicii Domnului. De asemenea, Cinstitul Brau a facut sa inceteze diferite epidemii: in 1813, Braul Maicii Domnului de la Vatoped a fost adus in Tara Romaneasca pentru indepartarea ciumei; in 1871 sultanul turc sub a carui protectie se gasea Muntele Athos dupa caderea Constantinopolului, a dus Braul in tara sa pentru indepartarea holerei; in 1894 Braul a fost dus la Kios, pentru a inlatura epidemia care lovise plantatiile de lamai si portocali.

In perioada 12-15 octombrie 2001, racla cu Braul Maicii Domnului de la manastirea Kato Xenias s-a aflat la Iasi cu ocazia hramului Catedralei mitropolitane - Cuvioasa Parascheva, 14 octombrie. Evenimentul a marcat totodata implinirea a 600 de ani de la recunoasterea Mitropoliei Moldovei de catre Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol (26 iulie 1401) si a 360 de ani de la aducerea la Iasi a moastelor Sfintei Parascheva (13 iunie 1641). Peste un milion de credinciosi au cinstit in acele zile la Iasi Braul Maicii Domnului, impreuna cu moastele intregi ale Sfintei Parascheva si cu fragmente din moastele Sfantului Gheorghe.

In perioada 1-10 septembrie 2007, racla cu Braul Maicii Domnului de la manastirea Kato Xenias, s-a aflat si in Arhiepiscopia de Alba Iulia.



Braul tesut si purtat de Maica Domnului a fost adus pentru prima data in Constanta in anul 2002 si pentru a doua oara in anul 2008.

sursa:crestin-ortodox