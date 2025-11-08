Sfantul Arhanghel Mihail este reprezentat in iconografie in haine de ostas, avand in mana o sabie de foc. Este randuit de Dumnezeu ca dreptatea Sa sa biruiasca in istoria mantuirii. El este cel care, in momentul caderii unor ingeri a strigat: "Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!", restabilind ordinea. Potrivit Traditiei, la judecata de la sfarsitul chipului acesti lumi, mortii vor invia la glasul trambitei sale.



Sfantul Arhanghel Gavriil este purtatorul vestii milei dumnezeiesti fata de oameni. El a vestit ca Fiul lui Dumnezeu Se va intrupa din Fecioara Maria pentru mantuirea neamului omenesc.



In icoane apare in vesminte sacerdotale, purtand in mana ori un crin, semnul vestii celei bune, ori o sfera cu insemnele lui Hristos, aratand ca el este mesagerul mantuirii umanitatii.



Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, pe care Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe 8 noiembrie, sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care Jandarmeria Romana i-a ales pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil sa ii ocroteasca este faptul ca cei doi conducatori ai ostilor ceresti sunt simboluri ale luptei impotriva raului.

Troparul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil



Mai-marilor Voievozi ai oștirilor cerești, rugămu-vă pe voi noi, nevrednicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Izbăviți-ne din nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeieştii Slave, povăţuitorii oamenilor şi Căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari Voievozi ai celor fără de trup.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi praznuim pe:

Sfântul Ier. MAUR, episcop de Verdun (Franţa, +383);

Sfântul Cuv. CLARUS, monah şi preot la Mănăstirea din Marmoutier (Fran¬ţa, +379);

Sfântul Ier. DEUSDEDIT (sau ADEODATT), papă al Romei (+618);

Sfântul Cuv. CYBI, stareţ în Anglesey (Anglia, sec. VI);

Sfântul Cuv. TYSILIO, stareţ la Meifod (Anglia, sec. VII);

Sfântul Ier. WILLEHAD, episcop de Bremen (Germania, +789);

Sfântul Ier. WIOMAD (sau WEOMAD), episcop de Trier (cca +790);

Sfânta Cuv. EUFROSINA cea Tânără din Constantinopol (sec. IX);

Sfântul Ier. MOROC, episcop de Dunblane (Scoţia, sec. IX);

Sfântul Cuv. GERVADIE, pustnic lângă Elgin (Scoţia, fsec. X);

Sfântul Cuv. GRIGORIE, stareţ la Einsiedeln (Elveţia, +996);

Sfânta Cuv. MARTA, prinţesă de Pskov şi apoi monahie (+1300);

Sfântul Mc. NI\"MEH cel Nou din Siria (+1471);

Sfântul Nou Mc. MIHAIL binecuvântatul din Cernigov (+1922);

Sfântul Sf. Nou Mc. PAVEL, preot (Rusia, +1937);

Adormirea Cuviosului VISARION (Toia), protosinghel de la Mănăstirea Lainici (România, n. 1882 - +1951)

Maine, Biserica face pomenirea Sfintilor Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian si Nicostrat.

