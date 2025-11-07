Iata numele celor care impreuna cu Ieron au primit moarte muceniceasca la anul 298: Isihie, Nicandru, Athanasie, Mamas, Varahia, Callinic, Theoghen, Nikon, Longhin, Theodor, Valerius, Xanthius, Theodul, Callimah, Eugen, Theodoh, Ostrichius, Epifanie, Maximian, Duchitius, Claudian, Theofil, Gigantius, Dorotei, Theodot, Castrichius, Anicletus, Themilius, Eutihie, Ilarion, Diodotus si Amonitus.





Troparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Condacul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina

Ceata mucenicilor cea strălucită şi purtătoare de lumină, răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un Milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.

Potrivit Sinaxarului Sfintilor de pretutindeni, Editura Cartea Ortodoxa, tot astazi praznuim pe:

Sfântul Ier. PROSDOCHIMIE, primul episcop de Padoya, ucenic al Sf.Ap. Petru +100);

Sfinţii 32 de Mucenici care au pătimit cu Sfântul Mc. Ieron (cca. +290 -298):

NICANDRU, TEOGEN,

ATANASIE, NICON,

MAMAS, TEODOR,

VARAHIE, VALERIU,

CALINIC, XANTIUS,

ISIHIE, TEODUL,

DUCITIUS, GIGANTIUS,

CLAUDIE, DOROTEI,

TEOFIL, TEODOT,

TEOMELIE, ILARION

AMOISI, LONGIN,

Sfântul Ier. RUF, episcop de Metz (Franţa, sec. IV);

Sfinţii 40 de copii Mucenici convertiţi de martiriul Sfinţilor Melasip, Casina şi Antonie (+363);

Sfântul Mc. AMARAT (sau AMARANT) din Albi (Franţa, +407);

Sfântul Mc. TREMOR, prunc, fiul Sfintei Trifina (Franţa, sec. VI);

Sfântul Ier. HERCULA (sau HERCULAN), episcop de Perugia (Italia, +547)

Sfânta Cuv. GEBETRUDE, stareţă la Remiremont (Franţa, cca +675)

Sfântul Ier. RAVERRAN, episcop de Seez (Franţa, +682);

Sfânta Cuv. GERTRUDE (Franţa, cca +690);

Sfântul Ier. FLORENTIE, episcop de Strasbourg (Franţa, cca +693);

Sfântul Ier. AMARÂND, episcop de Albi (Franţa, cca +700);

Sfântul Ier. WILIBRORD-CLEMENT, primul episcop de Utrecht, apostolul Olandei (+739);

Sfântul Ier. BLINLIVET, episcop de Vannes (Franţa, sec. IX);

Sfânta Cuv. ELISABETA, Ţarina Serbiei (+1376);

Sfântul Cuv. ZOSIMA din Vorbozomsk (Rusia, +1550)

Sfântul Cuv. CHIRIL, stareţ şi făcător de minuni de la Lacul Nou în Novgorod (+1532); mutarea Sf. sale moaşte la 1646;

Sfinţii Sf. Noi Mucenici CHIRIL (Smimov), mitropolit de Kazan, şi MIHAIL (Gusev), preot din Diveevo (Rusia, +1937);

Sfinţii Sf. Noi Mucenici (Rusia, +1937):

Preoţii: MIHAIL, ALEXANDRU, PAULIN,

PAVEL, VASILE, ALEXANDRU,

NICOLAE, ALEXIE,

MIHAIL, ALEXANDRU,

diaconii IOAN şi VENIAMIN împreună cu

NICOLAE şi ELISABETA fecioara;

Sfinţii Sf. Noi Mucenici SERGHIE, arhiepiscop de Eletsk, NICOLAE, preot, şi GRIGORIE (Rusia, +1937);

Sfântul Sf. Nou Mc. IOSIF, mitropolit de Petrograd ( +1938);

Sfântul Sf. Mc. CONSTANTIN, preot din Bogorod-Rusia; aflarea Sf. moaş¬te în 1995;

Adormirea Cuviosului GUDIIL (Avăcăriţei), monah şi portar la Mănăstirea Neamţ (România, n.1892-+1971)

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfantului Lazar, facatorul de minuni;

- Sfintilor Mucenici Melasipp, Casina si Antonie;

- Sfintilor Mucenici Auct, Tavrion si Tesalonica;

- Sfantului Mucenic Atinodor;

- Sfantului Mucenic Alexandru cel din Tesalonic;

Maine, 8 noiembrie, sunt pomeniti Sfintii Arhangheli Mihai si Gavriil.

Sursă text: Calendar Ortodox