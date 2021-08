"În calitatea de Cetățean de Onoare al orașului pe care îl conduceți, calitate dobândită în anul 2014, în timpul mandatului fostului edil al Bușteniului, Emanoil Savin, vă fac cunoscută decizia mea de a renunța la acest titlu", și-a început mesajul marea sportivă.

Sandra Izbașa a prezentat apoi, pe larg, motivele care au făcut-o să ia o decizia radicală.

"1. În spațiul public au apărut declarații și materiale de presă mincinoase care declarau faptul că am dobândit sau că urmează să dobândesc prin prisma calității de cetățean de onoare, un teren cu suprafața de 500 MP pe raza localității, informație total neadevărată.

2. Unul dintre puținele “beneficii” de care mă puteam “bucura” în acești 7 ani de zile era reprezentat de transportul public gratuit între localitățile Bușteni și Azuga, “gest” pe care prefer să îl “donez” persoanelor care au nevoie cu adevărat de acest lucru.

3. Asocierea imaginii mele cu numeroase campanii electorale, nu mă reprezintă, întrucât nu am și nu am avut niciodată niciun fel de apartenență sau implicare politică, indiferent de culoarea ei. Fotografiile publicate în spațiul public au fost făcute sub pretextul “arhivelor personale”, ulterior descoperind postarea lor în mediile online cu descrieri care sugerau susținerea mea politică față de unele persoane care urmau să candideze pentru diferite funcții publice, fără acordul meu prealabil, fapt ce mă dezonorează.

4. Timp de 7 ani de zile am servit promovării imaginii turistice a orașului Bușteni prin cesionarea pro bono a imaginii mele în scopul folosirii ei în mediul outdoor, prin afișarea fotografiilor pe bannerele din centrul orașului, această imagine fiind asociată în mod greșit cu unele “favoruri politice” de care aș fi beneficiat, un alt lucru total neadevărat", a mai scris Izbașa.