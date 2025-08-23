„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, Preşedintele International Romani Union. Am luat cina împreunǎ şi am purtat o discuţie deschisă şi interesantă, în care mi-au fost prezentate activităţile desfăşurate atât în România, cât şi în plan european, pentru reprezentarea şi susţinerea comunităţii”, a informat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.





Acesta a adăugat că l-a asigurat pe dorin Cioabă de „întregul” său sprijin.



”L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni şi pentru a construi punţi de încredere şi respect. Încrederea ne face bine!”, a mai spus Rogobete.





O internaută care a lăsat un comentariu la postarea ministrului a afirmat că ar trebui abordată şi plata CASS de către romi.



„Domnul Cioabă este un om deschis la minte. Ar trebui abordată şi plata CASS de către romi, deoarece, venind de la dânsul, poate înţeleg şi connaţionalii noştri că sănătatea e gratis numai atunci când contribui şi tu”, a spus femeia al cărei comentariu a fost apreciat de către Alexandru Rogobete.



Anterior, ministrul Sănătăţii s-a aflat la Spitalul Municipal Brad, unitate care a obţinut un tomograf computerizat de ultimă generaţie, printr-o investiţie de şase milioane de lei a MS şi a autorităţilor locale.





„O veste bună pentru oamenii din Brad: Spitalul Municipal are acum un tomograf computerizat de ultimă generaţie - 128-slice. Această investiţie, în valoare de aproximativ 6 milioane de lei, a fost posibilă prin sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al autorităţilor locale”, a anunţat, tot pe Facebook, Alexandru Rogobete.





Ministrul Sănătăţii a spus că pentru pacienţi acest lucru înseamnă „investigaţii mai rapide şi mai precise, diagnostic corect şi tratamente la timp cât mai aproape de casǎ şi siguranţă şi încredere atunci când ajung la spital”.



„Pentru mulţi oameni din Brad şi localităţile din jur, asta înseamnă mai puţine drumuri până la spitalele mari din judeţ şi şansa de a primi răspunsuri clare şi tratament potrivit aproape de casă”, a precizat Rogobete.



Ministrul le-a mulţumit preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, şi primarului municipiului Brad, Florin Cazacu, pentru „parteneriatul constant”.



„Este un exemplu clar de colaborare între administraţia centrală şi cea locală pentru binele comunităţii. Felicit managerul spitalului, domnul Tiriteu Stefan, pentru implicare şi îl asigur de tot sprijinul meu. Ştiu că mai sunt multe de făcut, dar fiecare proiect finalizat dovedeşte că schimbarea este posibilă şi că sănătatea oamenilor trebuie pusă pe primul loc”, a mai scris Alexandru Rogobete.