Sală din Biblioteca Națională, VANDALIZATĂ după petrecerea de Revelion

Imaginile au fot postate de deputatul USR Iulian Bulai, pe pagina sa de Facebook.

"\"O locație autentică\" pentru petrecerea Revelionului. Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Națională a României, care-și împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o \"locație autentică\" pentru \"un revelion de poveste\", cu Delia et co. În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc!, că BNR se ocupă de chermeze. Nici că face viței la proțap pe scările Ministerului, de Ziua Națională, pe muzică de nuntă. Nici că noaptea, când nu e revelion, Biblioteca are program de discotecă în Sala Atrium, cu sute de oameni înghesuiți, care beau pe rupte\", a scris Iulian Bulai, pe Facebook.