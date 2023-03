Disperat, clientul a apelat la ajutor pe un grup de Facebook.

„Bună ziua, electrica furnizare timp de un an nu mi-a mai emis facturi din cauza unei erori iar acum mi-a emis pe tot anul o singură factură la ce tarife au vrut ei... Este altă procedură decât reclamație la opc?,” a scris clientul exaasperat.

Oamenii l-au sfătuit să conteste factura în scris, iar apoi să facă de urgență plângere la ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

„Pai trebuia sa anunțați d-vstra la ei sa va emita factura,totuși timp de un an,,, eu mergeam la sediu pana la urma și rezolvam problema,” l-a sfătuit un utilazator Facebook.

„De ce la OPC...direct în instanță, acțiune de anulare a acestei facturi și obligarea la defalcate facturii pe luni de zile (dacă probabil ați transmis și indexul) și sa cereți și daune pentru acest comportament,” a mai scris alt internaut.

„Mie mi-au trimis o factura cu 2600de kW.de si pe ceas era 500de kW consumati am contestat in scris au venit de 3ori sa citeasca ceasul si ei spuneau ca e gresala. Dupa 3 luni mi-a venit o avertizare daca nu platesc imi taie curentul am platit in octombrie nici acuma nu am consumat acele kw te ce am platit cu 6 luni înainte.Astea sînt niste hoți legitimati!” s-a -mai plâns un membru al grupului.

Cazul nu este unul izolat. Tot mai mulți români se plâng că au primit facturi cu sume uriașe de plată. Asta după ce marii furnizori de energie au anunțat că emiterea facturilor la curent se va face cu întârziere în această perioadă. Probleme similare au fost și în luna decembrie, când au fost emise facturi doar pe prima jumătate a lunii, din cauza haosului legislativ.