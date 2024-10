Reuniunea Biroului Permanent va avea loc în format online, iar pe ordinea de zi se află analizarea solicitării făcute de autoritățile judiciare pentru a permite desfășurarea percheziției informatice. Aceasta vine ca parte a unei anchete ce vizează deputatul, autoritățile dorind să obțină acces la datele informatice pentru a avansa în investigație.

Au apărut noi detalii în cazul fostului ministru al Sănătății, Nelu Tătaru. Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut demersuri oficiale pentru a obține aprobarea necesară în vederea desfășurării unei percheziții informatice și domiciliare. Potrivit unor surse, anchetatorii de la Direcția Generală Anticorupție au ore întregi de înregistrări cu fostul șef de la sănătate. Între timp, continuă audierile în dosarul șpăgilor primite de medicul chirurg.

Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănatatii, este acuzat ca ar fi primit mită sub forma de bani, găini și ouă de la pacienții săi. Sursele Realitatea PLUS spun că s-a cerut ridicarea imunității deputatului PNL, pentru ca organele de urmărire penală să poată descinde la domiciliul său.

Chirurgul a fost urmărit de procurori timp de 3 luni și s-a descoperit că lua șpagă o dată la două zile. După audierile de la DNA, Nelu Tataru, a fost demis din toate funcțiile politice.

„Eu consider, în continuare, că sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiționat și nu am cerut niciodată în actul medical. Las justiția să își facă cercetările și apoi să vedem ce va fi", a declarat joi Tătaru, la ieșirea de la DNA.