Blindatul suedez a fost capturat în apropierea Kremina, un oraș din regiunea Lugansk, în cursul luptelor de sâmbăta trecută, conform ziarului RIA Novosti. Vehiculul blindat a fost lovit cu un lansator antitanc, ceea ce a dus la moartea comandantului și a determinat restul echipajului să fugă.

Înainte ca televiziunile din Rusia să dea „marea veste”, rețelele social media au fost inundate cu poze care atestau noua captură. În acestea, soldați ruși se fotografiau mândri alături de vehiculul de luptă al armatei suedeze.

Images have been released showing what appears a Swedish CV9040C IFV equipped with a 40mm Bofers Autocannon and the “Barracuda” Camouflage Kit having been Captured by Russian Forces near the City of Kreminna; this is the 1st Visually Confirmed Loss of a CV9040C during the War. pic.twitter.com/e4FVwMwSgK