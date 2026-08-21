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Extern· 1 min citire
Rusia, suspectată că a încălcat spațiul aerian al Finlandei peste Golful Finlandei
Avion rusesc (foto ilustrativ)
Autoritățile finlandeze investighează un posibil incident de securitate după ce un avion rusesc ar fi intrat în spațiul aerian al Finlandei, în zona vestică a Golfului Finlandei. Ministerul Apărării de la Helsinki confirmă că situația este analizată de Garda de Frontieră, care va publica detalii suplimentare pe măsură ce verificările avansează.
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