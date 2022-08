Rusia a reacționat dur la decizia Letoniei de a o declara „stat sponsor al terorismului” în urma acțiunilor cutremurătoare făcute de trupele ruse prin invadarea Ucrainei.

„Decizia parlamentului leton de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului se bazează pe xenofobie”, a scris purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe canalul său de Telegram după ce Letonia a decis să declare Rusia „stat sponsor al terorismului”.

„Având în vedere că nu există fapte în spatele acestei decizii, ci doar xenofobie barbară, autorii acestei idei, ideologii nu ar trebui numiți altfel decât neonaziști”, a subliniat Zaharova, potrivit TASS.

Parlamentul Letoniei a adoptat o declarație prin care recunoaște activitățile trupelor ruse în Ucraina drept terorism și desemnează Rusia ca „stat sponsor al terorismului”.

Rezoluția adoptată de parlamentul de la Riga mai cere statelor occidentale să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei și să își sporească asistența militară, diplomatică, umanitară și financiară pentru Ucraina. De asemenea, parlamentarii letoni au cerut statelor membre UE să suspende eliberarea vizelor cetățenilor ruși, decizie pe care Letonia a luat-o deja, fiind primul stat care a procedat în acest fel.

Letonia a devenit prima țară europeană care a suspendat acordarea de vize cetățenilor ruși, de săptămâna trecută. Excepție fac doar rușii care vor să participe în Letonia la înmormântarea unor rude apropiate.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a aprobat rapid decizia Letoniei. Acesta a reacționat la scurt timp după votarea rezoluției și a transmis un mesaj pe Twitter în care notează că „Ucraina este recunoscătoare Letoniei. (...) O mișcare oportună: Rusia merită de mult acest statut cu acțiunile sale în Ucraina și nu numai. Ucraina încurajează alte state și organizații să îi urmeze exemplul”.

Grateful to Latvian parliament Saeimas and all of its members for recognizing Russia as a state sponsor of terrorism. A timely move: Russia has long deserved this status with its actions in Ukraine and beyond. Ukraine encourages other states and organizations to follow suit. https://t.co/1lZNfYg7nP