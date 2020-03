Românii revin în țară prin Vama Nădlac! Victor Ponta, apel către Marcel Vela: ”Noi, practic, importăm Coronavirus"

"Am văzut filmuleţe recente. Zilnic vin în ţară pe la Nădlac cam trei mii de oameni. Am făcut o interpelare la ministrul de interne să ne spună oficial câţi români vin zilnic în ţară.

Nu spun că trebuie închise graniţele sau că nu ar trebui să ne primim oamenii în ţară, dar măcar să fie testaţi. Pentru că nu ai unde să duci un asemenea număr de oameni în carantină. Dar ei pot fi testaţi şi cei care se confirmă pot fi trimişi în carantină. Eu vă spun că ştiu la Nădlac, nu ştiu în alte părţi. Dar pe acolo zilnic intră cam trei mii persoane. Dar nu se spun aceste lucruri. Noi practic importăm Coronavirus", afirmă Victor Ponta.

Președintele ProRomânia a făcut și o interpelare la ministrul de Interne.

„Ceea ce vedeti in filmuletul de mai jos este Vama Nadlac - azi !

INTERPELARE

Domnului Ion Marcel Vela - Ministrul Afacerilor Interne

De la

- Senator Calin Popescu Tariceanu Presedinte ALDE

- Deputat Marcel Ciolacu- Presedinte PSD

- Deputat Victor Ponta - Presedinte ProRomania

Stimate Domnule Ministru

In baza prevederilor Constitutiei Romaniei, a Regulamentelor Camerei Deputatilor si Senatului si a legislatiei in vigoare va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp urmatorele date :

1. Numarul total de cetateni care un intrat pe teritoriul Romaniei in perioada 21 - 28 Martie a.c.

2. Numarul de cetateni care au declarat la momentul intrarii sau au fost depistati ulterior de catre autoritati ca venind din Italia si Spania

3. Numarul de cetateni ( dintre cei mentionati la pcr 1 si 2) mentinuti in carantina - si numarul celor trimisi in izolare la domiciliu

4. Masurile de protectie / dotarea cu echipament corespunzator a angajatilor MAI care proceseaza intrarile in tara si insotirea celor intrati catre zonele de carantina sau spre domiciliu.

Asteptam raspunsul dvs scris in cel mult 48 de ore .

Avand in vedere conditiile speciale de functionare a Parlamentului in aceasta perioada va solicitam sa acceptati aceasta forma electronica de transmitere a interpelarii .

Cu stima”, a scris Ponta pe Facebook.