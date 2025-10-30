Această contribuție va crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh, ceea ce înseamnă o scumpire de aproximativ 0,47 lei pentru un consum de 100 kWh. Astfel, o factură cu un consum mediu de 200 kWh va crește cu aproape un leu.

Această taxă este plătită de toți consumatorii și are rolul de a susține producătorii de energie care utilizează tehnologii cu eficiență ridicată ce combină producția de electricitate cu cea de căldură.

Pe lângă această creștere, factura finală la energie electrică este influențată și de alte tarife și accize, astfel că prețul efectiv al energiei reprezintă acum doar circa 40% din factura totală, restul fiind alte taxe și contribuții.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat această majorare printr-un ordin emis pe 21 octombrie 2025, iar creșterea vine în contextul eliminării plafonării tarifelor la 1 iulie și a altor majorări simulate în ultimele luni precum TVA și tariful pentru serviciul de sistem.

Această măsură va afecta bugetele casnicilor români, care trebuie să se aștepte la facturi mai mari pentru consumul de energie electrică începând cu luna noiembrie.