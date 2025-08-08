Prețurile cresc, iar românii se simt tot mai apăsați de teama că nu se vor mai putea descurca.

Plafonarea la energie s-a încheiat, iar comisarii ANPC au efectuat verificări în lunile aprilie și iunie, pentru a preveni creșterile necontrolate de prețuri.

Explozia prețurilor la energie nu este cauzată exclusiv de eliminarea plafonării, ci și de lipsa de transparență și practicile incorecte ale unor furnizori. 4:56

La 20 dintre companii s-au constatat nereguli, iar comisarii ANPC au aplicat sancţiuni: 24 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 370.000 de lei, și 10 avertismente.

Printre cele mai frecvente nereguli identificate de comisarii ANPC se numără: lipsa menționării prețului final, completarea incorectă a ofertelor, întârzierea emiterii facturilor, dar și absența unor informații esențiale din contracte.