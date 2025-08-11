Românii sunt campioni la risipa alimentară. Potrivit unei statistici, se aruncă 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă alimentară, urmate de industria Horeca şi retail.

Risipa începe când cumpărăm, gătim sau aruncăm prea mult. Fiecare iaurt uitat în frigider, fiecare fruct, fiecare pâine aruncată înseamnă resurse pierdute: muncă, apă, energie și bani.

Astfel, o asociație care se ocupă cu combaterea risipei alimentare vrea să pună în aplicare un proiect prin care să se stopeze acest fenomen, prin instalarea unor aparate care transformă deșeurile alimentare în compost pentru ca resturile vegetale să ajungă în pământ și nu în gropile de gunoi.

O altă inițiativă este înființarea de ateliere de gătit cu legume imperfecte dar care mai pot fi folosite pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare.

Potrivit Asociaţiei Lanţului Alimentar, oamenii de la sate aruncă mai puțină mâncare decât cei de la oraș pentru că o mare parte este folosită ca hrană pentru animale.