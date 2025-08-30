Mulți dintre românii care locuiesc la țară folosesc lemnele pentru a-și încălzi casele. Aceștia preferă să cumpere direct de la sursă, de la ocoalele silvice, unde prețurile sunt avantajoase, 344 de lei pe metru cub. Unul dintre cele mai căutate sortimente de lemne este salcâmul, cunoscut pentru arderea eficientă și căldura constantă pe care o oferă.

„Sunt doua forme pe car ele comercializam, lemnul rotund pentru constructii rurale care are un pret 436 de lei MC si mai este lemnul de foc cu 344 lei mc. Mentionez ca nu are inclus taiere la 30 de cm si este sub forma de trunchiuri fie la doi metri la cinci metri, la care in principiu nu asiguram transportul dar in anumite conditii putem asigura la cel de dimensiuni mai mari cu masina proprie”, a spus Adrian Sodolescu, șef Ocol Silvic Șimian



Românii pot cumpăra lemne de foc și la palet, care e mai ușor de transportat.

„Și mai este si lemnul de foc ultimul sortiment pe care il mai vinde maici, sub forma paletizata. Provine din lemne de calitate inferioară de calitate inferioară cu dimensiuni mici, diametre mai mici de 8 cm.”



Și Poliția are câteva recomandări.



„Informăm pe această cale cetățenii care se aprovizionează cu material lemnos pt sezonul rece ca descarcarea si depozitarea se face in conditii care sa nu duca la degradarea sau deteriorarea covorului asfaltic”, a spus Luria Mărțuică, purtător de cuvânt Poliția Locala Dr. Tr. Severin.

Trafic resticționat pe A1! Un camion plin cu lemne s-a răsturnat pe carosabil, după ce s-a ciocnit cu o mașină