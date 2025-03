Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara voia sa. Inainte de a se casatori, i s-a aratat Sfantul Arhanghel Mihail, in chip de barbat prealuminos, care, dupa ce l-a invatat sfanta credinta, l-a botezat in numele Preasfintei Treimi, l-a impartasit cu dumnezeiestile Taine si l-a insemnat cu semnul Sfintei Cruci.