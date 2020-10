România își recheamă ambasadorul de la Minsk pentru consultări

Bogdan Aurescu a precizat ca regimul din Belarus trebuie să înţeleagă că folosirea presiunilor diplomatice asupra statelor membre UE nu va ajuta dialogul şi nici nu va aduce rezultate pozitive. UE nu recunoaste legitimitatea preşedintelui Lukașenko, după alegerile considerate fraudate și incorecte. Bogdan Aurescu a comunicat vestea și pe pe contul personal de Twitter.

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania🇱🇹 & Poland🇵🇱. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results.@RauZbigniew @LinkeviciusL