Breșa de securitate în sine nu este la nivelul cărților de identitate, cât la sistemul care centralizează toate datele populației României.

„Tehnologia a fost deja în străinătate. A fost deja în România și este foarte posibil ca un malware să fie deja în interiorul ei”, a spus parlamentarul britanic conservator, Daniel Davis.

„Încă din 2022, echipa responsabilă de securitatea cibernetică și-a exprimat îngrijorarea că sistemul este dezvoltat pe stații de lucru nesigure, de către contractori din România care nu aveau autorizație de securitate. Când au testat sistemul pentru a vedea cât de sigur este, aceștia l-au spart cu ușurință. Puteau instala programe malware și nici măcar nu au fost detectați de persoanele care rulau sistemul” – a declarat David Davis în Camera Comunelor.

Cărțile de identitate electronice au fost introduse pe 20 martie 2025 si, pana in prezent, 805.257 de romani au C.I. Singura problemă care care s-a ivit pe marginea noilor cărți de identitate a fost lipsa adresei. Mai mult, în multe instituții ale statului nu există cititoare pentru cărțile electronice. Ministerul de Interne a cheltuit în octombrie aproape 2 milioane de euro din fonduri PNRR pentru promovarea noilor cărți de identitate.