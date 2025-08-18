România, exclusă de la discuțiile din SUA. Nicușor Dan: ”Rusia nu dorește pacea, negocierile vor dura”

România, exclusă de la discuțiile din SUA. FOTO: Presidency
România, exclusă de la discuțiile din SUA. FOTO: Presidency

Nicușor Dan se laudă că a participat la o videconferință cu liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina. Președintele României dă de înțeles că știe foarte bine situația pe plan extern, motiv pentru care nu ar mai fi nevoie să participe la discuțiile cruciale din SUA. 

”Am participat la întâlnirea Coaliției pentru Voință. Este o coaliție a statelor occidentale, cele mai multe europene, pentru ajutarea Ucrainei în războiul nedrept pe care Rusia l-a pornit împotriva ei. 

Tema discuției a fost întâlnirea între președintele Trump, pe de o parte, și președintele Zelenski și câțiva lideri europeni. 

Punctul nostru de vedere a fost că Rusia nu își dorește în momentul acesta pacea, că aceste negocieri vor dura, sperăm noi cât mai puțin, dar ele vor dura, și că până atunci trebuie să ajutăm Ucraina și să punem presiune economică pe Rusia pentru ca negocierea să fie cât mai echitabilă”, a spus președintele României. 