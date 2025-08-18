”Am participat la întâlnirea Coaliției pentru Voință. Este o coaliție a statelor occidentale, cele mai multe europene, pentru ajutarea Ucrainei în războiul nedrept pe care Rusia l-a pornit împotriva ei.

Tema discuției a fost întâlnirea între președintele Trump, pe de o parte, și președintele Zelenski și câțiva lideri europeni.

Punctul nostru de vedere a fost că Rusia nu își dorește în momentul acesta pacea, că aceste negocieri vor dura, sperăm noi cât mai puțin, dar ele vor dura, și că până atunci trebuie să ajutăm Ucraina și să punem presiune economică pe Rusia pentru ca negocierea să fie cât mai echitabilă”, a spus președintele României.