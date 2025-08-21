Oficial maghiar: „România, în pragul unei revoluții suveraniste!”

Oficialul maghiar a afirmat că schimbarea de paradigmă din politica românească se aseamănă cu ceea ce se întâmplă în Ungaria, unde guvernul Orban își apără suveranitatea atât de influențele din Est, cât și de cele din Vest.

Potrivit acestuia, curentul conservator și suveranist din România se maturizează. Pe de altă parte, politicianul maghiar a declarat că, în privința politicilor de familie, pozițiile PSD se apropie deja de linia guvernului de la Budapesta.

Oficialul ungar susține că una dintre marile provocări pentru democrațiile europene este respingerea oricărei intervenții externe.

De aceea, în opinia sa, suveranismul reprezintă expresia directă a voinței populare.