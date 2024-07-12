România, afectată de un BLOCAJ atmosferic: o lună în plus de vară cu temperaturi resimțite de peste 50 de grade! Climatolog, avertisment teribil pentru populație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2024, 10:53

România trece prin foc. Avem parte de temperaturi extreme și urmează cel puțin două zile de cod roșu de caniculă valabil pentru aproape toată țara. Este cea mai extinsă avertizare din istoria Administrației Naționale de Meteorologie. În Capitală, de exemplu, vom resimți 50 de grade. Iar zilele toride se termină cu nopți tropicale, care nu ne vor răcori.

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