România, afectată de un BLOCAJ atmosferic: o lună în plus de vară cu temperaturi resimțite de peste 50 de grade! Climatolog, avertisment teribil pentru populație

România trece prin foc. Avem parte de temperaturi extreme și urmează cel puțin două zile de cod roșu de caniculă valabil pentru aproape toată țara. Este cea mai extinsă avertizare din istoria Administrației Naționale de Meteorologie. În Capitală, de exemplu, vom resimți 50 de grade. Iar zilele toride se termină cu nopți tropicale, care nu ne vor răcori.
"Instituirea codurilor portocaliu și roșu s-a impus ca urmare a amplorii geografice a teritoriului afectat de caniculă, aproape întreaga țară, amplitudinii temperaturilor, apropiate și trecute de 40 de grade Celsius, și a persistenței lor. Suntem deja în al patrulea val de căldură afeent acestei veri calendaristice.
În ceea ce privește explicația contextuală, înregistram o situație de blocaj atmosferic la nivelul continentului. Partea sa vestică e marcată de temperaturi apropiate de normal și umiditate, iar valurile recurente de aer mai rece care coboară din sectorul arctic pe versantul occidental al continentului, prin efectul vaselor comunicante, împing masa de aer cald din nordul Africii spre zona mediteraneană estică, Balcani și centrul Europei.
Prognoza meteo pe o lună: caniculă sufocantă și ploi violente. Cât mai ține valul de foc: cum va fi vremea până pe 12 august
Revenind la noi, recordul de temperatură pentru luna iulie e de 44,3 grade Celsius, s-a înregistrat la Calafat, pe 24 iulie 2007. Pentru București, a fost de 42,4 grade Celsius, în 5 iulie 2007.
Nu trebuie să confundăm temperatura resimțită la care nu aș face apel atât de des, pentru că nu poate fi cuantificată decât cu mari aproximații și rămâne una percepută în mod subiectiv. Fiecare dintre noi, în raport cu condițiile de umiditate, temperatură, starea de sănătate, activitatea pe care o desfășurăm și locul unde ne aflăm o percepem ca atare", a explicat, întro intervenție la Realitatea PLUS, expertul climatolog Mircea Duțu.
În această perioadă, trebuie să ne așteptăm la temperaturi care depășesc 40 de grade, fără a depăși recordurile anunțate.
"Ceea ce este de notat e amploarea, teritoriul național practic în întregime atins de aceste temperaturi și persistența în condițiile în care asistăm la o repetate a acestor valuri de căldură care în subsidiar reprezintă markerul cel mai evident al încălzirii globale", mai spune Mircea Duțu.
Din păcate, există tendința ca aceste valuri de căldură, cu repetiție, întrerupte cu scurte perioade în care temperatura revine la normal, dar prin fenomene meteo furtunoase și ploi torențiale, să devină norma, atrage atenția expertul climatologic. Principalul efect este stresul termic care constituie principala cauză a deceselor legate de condițiile meteorologice. El poate exacerba boli preexistente. Insolația este o urgență medicală în privința căreia rata de letalitate este deosebit de ridicată, atrage atenția Duțu.
O lună în plus de vară?
"Aș marca faptul că aceste valuri de căldură, sub impactul schimbării climatice, devin din ce în ce mai precoce. Au apărut pentru prima dată și la noi și în Grecia încă de la începutul lunii iunie și se prelungesc în manisfestările lor până toamna târziu.
Anul trecut, în Europa și România, în Franța, în septembrie, au fost temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Această decalare și prelungire în sensul precocității este o altă marcă a schimbării climatice", a mai spus Mircea Duțu.