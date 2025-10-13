Autoritățile irlandeze au organizat o cursă specială pentru repatrierea mai multor cetățeni români aflați în situații ilegale. Persoanele respective au fost îmbarcate într-un avion cu destinația București, iar aeronava urmează să aterizeze în cursul serii de luni, 13 octombrie, pe Aeroportul Otopeni.

Toţi cei 26 de români repatriați sunt bărbați cărora li s-a încheiat procedura administrativă în Irlanda. O parte dintre ei nu dețineau documente de ședere valabile, în timp ce alții au fost cercetați pentru fapte minore.

Niciunul nu mai are pedepse de executat

Aeronava care transportă grupul de români era o cursă specială programată să aterizeze pe Aeroportul Otopeni în jurul orei 19:10. Pasagerii au ajuns prin terminalul obișnuit de sosiri şi sunt liberi să meargă fiecare unde doreşte, întrucât situația lor juridică a fost deja clarificată de autoritățile irlandeze şi niciunul nu mai are pedepse de executat.

Repatrierea s-a realizat atât forțat, cât și voluntar, în funcție de situația fiecărui caz. Cei care au ales să plece de bunăvoie au primit un ajutor financiar de returnare oferit de statul irlandez, sumă care poate ajunge la 500 de euro.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de card și devine activ doar după ce persoanele repatriate ajung în România.

Situații similare au fost raportate recent și în Marea Britanie, unde autoritățile au organizat o operațiune de returnare a 47 de români care executaseră pedepse privative de libertate. Cei care au acceptat să se întoarcă voluntar au beneficiat de sume mai mari, până la 2.000 de lire sterline, plătite în aceleași condiții.

Fenomenul nu este unul izolat. Conform datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări, România a dispus, în ultimii cinci ani, îndepărtarea forțată a peste 140 de cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul țării.

Aceste operațiuni au loc în mod regulat, în baza acordurilor de readmisie semnate între statele membre ale Uniunii Europene, fiind menite să asigure respectarea legislației și securitatea internă.