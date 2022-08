În România trăiesc aproape 900.000 de persoane cu dizabilități. Dintre acestea, doar 16.000 sunt internați în instituții ale statului, de restul ocupându-se familiile. Statul, pentru ajutorul minor pe care-l oferă, îi supune însă unor chinuri și umilințe nejustificate.

Un astfel de caz este Gherghița Voicu, mama unei fete în vârstă de 20 de ani care s-a născut cu un handicap grav. "Am obținut un certificat de însoțitor la naștere și am căutat să-i fac pensia aceea de incapacitate de muncă. La comisia de expertiză medicală Pitești am fost înțeleasă de doamna doctor. Ni s-a eliberat o adeverință. Am făcut un dosar, am mers la Casa de Pensii, dar acolo mi s-au închis toate ușile, cer o lună de zile lucrată."



În această situație sunt mii de români. Oamenii sunt revoltați și susțin că legea nu le permite copiilor lor să beneficieze de pensia de invaliditate, deși, mulți dintre ei au certificate de handicap eliberate încă de la naștere, iar în unele cazuri nici nu se pot deplasa.



"Fata a împlinit în martie 18 ani. Nu are decât o indemnizație de 526 de lei, iar acei bani ii dau pe pampers. Nu mai am niciun venit în afară de salariul meu de însoțitor de 1800 de lei. Așa mi s-a cerut și mie la Casa de Pensii. Să merg cu ea să muncească o lună de zile. Cum să muncească o persoană cu un grad mare de handicap pe care îl are din naștere? O persoană care nu știe nici să ceară o cană cu apă", a explicat mama unei alte fete, pentru Realitatea Plus.



Oamenii susțin că suma oferită de stat este una foarte mică și nu de puține ori trebuie să renunțe la lucruri esențiale pentru a trăi de la o zi la alta.