Potrivit familiei fetei, aceasta plecase din Tulcea, împreună cu noul ei iubit, în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Voia să se mute în Irlanda, acolo unde la sfârșitul lunii septembrie ar fi urmat să se și căsătorească. Trupul femeii a fost însă descoperit în apartamentul din Limerick, de prietenele ei. Acestea au alertat imediat poliția.

Anchetatorii fac verificări ample însă, până acum, niciun suspect nu a fost reținut. O cameră de supraveghere montată pe holul blocului în care stătea femeia ar fi surprins un bărbat care a intrat în locuinţa ei. Mai mult, un martor ar fi declarat polițiștilor că a văzut lângă bloc, în ziua crimei, un bărbat care părea a fi murdar de sânge.

Familia femeii din România este devastată din cauza tragediei. Părinții fetei sunt cei aveau grijă de cei patru copii ai victimei, dintr-o căsnicie anterioară, după ce aceasta a decis să-i lase în România și să plece.

A local community is in shock today following a suspected fatal assault of a woman in her 20s in Limerick yesterday.



Live 95 spoke to Cllr Fianna Fáil Cllr @AzadTalukder_FF who has been reacting to the tragic news. pic.twitter.com/iv6hlHhL0F