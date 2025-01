Bărbatul spune că situația în Olanda nu e tocmai roz, mai ales pentru că trimite sume de bani importante acasă. Acesta a avut de transmis un mesaj foarte important, atât românilor, cât și autorităților.

„Țin să menționez că am mers la vot de trei ori, de fiecare dată pe lângă faptul că am făcut 6 ore pe drum, am cheltuit și 100 de euro și am cheltuit și pe drum bani, și după ce s-a întâmplat? Ne-am trezit că am fost să votăm și a treia oară s-au anulat voturile și au mers doar voturile pentru parlamentare.

Vreau și eu să întreb, acum pe bune, eu am un buget limitat fiindcă noi trimitem bani în țară copiilor. Fetei îi plătim chiria că e la facultatea de Psihologie. Băiatul e ultimul an la liceu și vrem și noi să aibă o diplomă de BAC ca să nu ajungă prim ministru, ca să nu ajungă președinte că văd că nu îți trebuie bacalaureatul. Vreau să știu cine ne dă și nouă banii... 200 de euro pentru fiecare drum ca să votăm și au fost acceptate decât voturile care au fost la parlamentare.

Cred că ar trebui să ne explice pe TikTok cineva și să ne zică și nouă de ce nu se poate vota și de ce insistă să se facă alte voturi și nu înțeleg de când și până unde nu avem voie să ne exprimăm liber.”, a spus Ștefan Ghiță, în direct la Realitatea PLUS.