Într-o intervenție la Realitatea Plus, deputatul PNL a declarat:

Știm foarte clar ca Partidul Social Democrat și Marcel Ciolacu a venit cu această condiție în negocieri. Sigur ca acest lucru nu se poate din mai multe motive, penbtru ca simpatizantii PNL nu vor fi niciodata de acord sa voteze un candidat PSD in persoana domnului Marcel Ciolacu. Aceasta este o conditie peste care Partidul National Liberal nu poate trece.

Ideea comasarii este o idee buna, in beneficiul cetățenilor, dar ea nu trebuie facuta cu orice pret, negociind la masa verde functia de presedinte al Romaniei.

Ședința coaliției care ar fi trebuit să aibă loc azi a fost amânată. Când se vor întâlni liderii PSD și PNL pentru a discuta despre comasarea alegerilor

E clar ca in acest moment PSD are o problema, pentru ca este un blocaj pe aceasta chestiune. Sigur ca se va mai negocia in continuare, dar lucrurile sunt clare. Exista aceasta linie rosie peste care Partidul Național Liberal nu poate sa treaca.

Eu am mai spus ca Ciolacu aduce ghinion romanilor dar se pare ca aduce ghinion și Partidului Social Democrat, pentru ca se stie foarte clar ca si PSD ar fi in acest moment avantajat de aceasta comasare.

Sigur ca miercuri joi se vor mai întâlni echipele de negociere si vom vedea. Pana la urma eu cred ca ar trebui sa vorbim mult mai mult despre problemele reale, pentru ca daca se tine in continuare tot asa, primele pagini ale ziarelor cu negocierile tarate de la o zi la alta, credibilitatea coalitiei scade din ce in ce mai mult, si nu cred ca este in regula.”

