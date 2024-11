Și planul fiscal prevede o creștere a îndatorării până la 60%. Documentul vine și cu alte previziuni sumbre. Statul își propune să scadă cheltuielile din PIB cu pensiile și salariile însă nu se știe cum.

PREVIZIUNI SUMBRE: DATORIA PUBLICĂ EXPLODEAZĂ, PENSIILE ȘI SALARIILE AR PUTEA ÎNGHEȚA

În prezent – datoria publică 52,7% (886 de miliarde de lei)

Prognoze

2025 - 55% din PIB

legea în vigoare - dacă datoria publică depășește 55% pot fi înghețate veniturile

2028 - 60,87% din PIB

2029 - 61,17% din PIB

2030 - 60,68% din PIB

SURSA: Planul Fiscal

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PENSIILE ȘI SALARIILE ÎN PLANUL FISCAL

2025-2026 - creștere a cheltuielilor cu pensiile 12% din PIB

cheltuieli cu personalul bugetar – 9,3% din PIB în 2024 sageata in jos 8,9% din PIB în 2025 sageata in jos 8,3% din PIB în 2031

cheltuieli cu asistența socială (pensii) 12,5% din PIB în 2024 sageata in jos 10,7% din PIB în 2031

SURSA: Planul fiscal