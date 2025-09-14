Rezultatele loto din 14 septembrie 2025, tragerea principală Joker: 32, 38, 5, 29, 34 + 12 Noroc Plus: 8 1 9 3 7 0

Loto 5 din 40: 35, 13, 37, 11, 2, 3 Super Noroc: 5 0 1 5 6 2 Noroc: 2 1 6 2 1 8 2 Loto 6 din 49: 43, 30, 39, 31, 3, 22

Rezultatele loto din 14 septembrie 2025, tragerea secundară Joker: 23, 13, 24, 42, 14 + 18 Loto 5 din 40: 37, 17, 3, 26, 27, 14

Loto 6 din 49: 29, 12, 47, 9, 33, 11

Report de peste 29,41 milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 14 septembrie 2025 Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principală si o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează: 200.000 de lei – Loto 6/49, 100.000 de lei – Joker și 50.000 de lei – Loto 5/40. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).