Săptămâna 24–30 noiembrie vine cu o energie financiară aparte, marcată de maturitate și de momente de conștientizare. Nu este o perioadă în care să alergăm haotic după câștiguri, ci una care ne invită să privim cu atenție modul în care administrăm resursele, tiparele pe care le repetăm și zonele în care ne putem autosabota. Astrele ne îndeamnă să înțelegem mai bine cum putem transforma banii într-un instrument de confort și stabilitate, nu într-o sursă de stres.