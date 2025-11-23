Rezultate Loto 23 noiembrie. Numerele care pot schimba viața norocoșilor

Rezultate Loto 23 noiembrie
Rezultate Loto 23 noiembrie

Duminică, 23 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile au început la ora 18:35, iar fondurile acumulate au fost printre cele mai mari din ultimele săptămâni.

La tragerile de joi, 20 noiembrie, au fost acordate 17.510 câștiguri, în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

Numerele extrase duminică, 23 noiembrie 2025

  • Loto 6/49: 12, 20, 11, 17, 26, 39

  • Joker: Numere principale: 38, 12, 43, 13, 20 | Joker: +11

  • Noroc Plus: 4, 9, 4, 1, 6, 0

  • Loto 5 din 40: 17, 7, 19, 23, 40, 11

  • Super Noroc: 0, 0, 0, 0, 6, 6

  • Noroc: 2, 7, 1, 3, 3, 8, 5

Câți bani sunt în joc la extragerea de duminică

  • Loto 6/49: • Report categoria I: peste 1,93 milioane lei ( 380.000 euro)

  • La Noroc: report cumulat peste 4,29 milioane lei (843.000 euro)

  • Joker: • Report categoria I: peste 39,55 milioane lei ( 7,77 milioane euro) – cel mai mare premiu al zilei • Categoria a II-a: peste 306.900 lei ( 60.300 euro)

  • Noroc Plus: • Report categoria I: peste 217.800 lei (42.800 euro)

  • Loto 5/40: • Report categoria I: peste 495.000 lei ( 97.200 euro)

  • Super Noroc: • Report cumulat: peste 69.700 lei

Premiile acordate la extragerile trecute

  • La Loto 6/49 s-a câștigat un premiu de categoria a II-a în valoare de 171.711 lei, pe un bilet jucat în Carei (Satu Mare).

  • La Joker s-a câștigat categoria a III-a, cu un premiu de 93.174 lei, pe un bilet depus la o agenție din Vălenii de Munte (Prahova).

  • La Noroc Plus s-a câștigat categoria a II-a, premiul fiind de 74.751 lei, bilet jucat online pe joaca.loto.ro..