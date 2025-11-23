La tragerile de joi, 20 noiembrie, au fost acordate 17.510 câștiguri, în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.
Numerele extrase duminică, 23 noiembrie 2025
Loto 6/49: 12, 20, 11, 17, 26, 39
Joker: Numere principale: 38, 12, 43, 13, 20 | Joker: +11
Noroc Plus: 4, 9, 4, 1, 6, 0
Loto 5 din 40: 17, 7, 19, 23, 40, 11
Super Noroc: 0, 0, 0, 0, 6, 6
Noroc: 2, 7, 1, 3, 3, 8, 5
Câți bani sunt în joc la extragerea de duminică
Loto 6/49: • Report categoria I: peste 1,93 milioane lei ( 380.000 euro)
La Noroc: report cumulat peste 4,29 milioane lei (843.000 euro)
Joker: • Report categoria I: peste 39,55 milioane lei ( 7,77 milioane euro) – cel mai mare premiu al zilei • Categoria a II-a: peste 306.900 lei ( 60.300 euro)
Noroc Plus: • Report categoria I: peste 217.800 lei (42.800 euro)
Loto 5/40: • Report categoria I: peste 495.000 lei ( 97.200 euro)
Super Noroc: • Report cumulat: peste 69.700 lei
Premiile acordate la extragerile trecute
La Loto 6/49 s-a câștigat un premiu de categoria a II-a în valoare de 171.711 lei, pe un bilet jucat în Carei (Satu Mare).
La Joker s-a câștigat categoria a III-a, cu un premiu de 93.174 lei, pe un bilet depus la o agenție din Vălenii de Munte (Prahova).
La Noroc Plus s-a câștigat categoria a II-a, premiul fiind de 74.751 lei, bilet jucat online pe joaca.loto.ro..