Rezultate alegeri prezidentiale - Prezenta la vot 2019 vs 2014

Rezultate alegeri prezidentiale - Din pacate romanii se prezinta in numar ceva mai mic la alegeri fata de turul 1 si fata de alegerile din anii anteriori. In schimb, prezenta la vot a romanilor din strainatate doboara orice record si se asteapta ca la finalul zilei sa fie aproape de un milion de romani care au votat in fata granitelor tarii.

prezenta la vot alegeri presedinte 2014 turul 1

ora 10 - 6,5%

ora 13:00 - 20,78%

ora 16 - 35,1%

ora 19 - 48,89%

ora 21 - 52,31%

prezenta la vot alegeri presedinte 2014 turul 2

ora 10 - 8,52%

ora 13 - 27,2%

ora 16 - 44,5%

ora 19 - 58,66%

ora 21 - 62,04%

Românii din afara ţării au la dispoziţie trei zile pentru a se prezenta la urne și la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00, la acest scrutin ei.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Până duminică la ora 8.00 peste 385 de mii de români s-au prezentat la urne la secțiile de vot din străinătate. Numărul a depășit deja prezența înregistrată la finalul turului II al alegerilor prezidențiale din 2014 dar și numărul din turul întâi de acum două săptămâni.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Dacă valul de români care vor merge la urne se va menține și astăzi, atunci aceștia vor înregistra un nou record spectaculos al participării la vot.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Potrivit Biroului Electoral Central cei mai harnici au fost românii stabiliți în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. Votul se desfășoară în 835 de secții de votare și deja merg oamenii la vot în Noua Zeelandă, Australia , Japonia și în Afganistan.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. La polul opus este Republica Democrată Corea de Nord, la secția de vot din Phenian, nu s-a prezentat încă nimeni la urne.Se poate vota astăzi între orele 7 și 21 , vorbim de ore locale. În cazul în care se vor forma cozi la secțiile de votare, programul poate fi prelungit până la miezul nopții.

Cea mai mare prezență s-a înregistrat, la primele ore ale dimineții, în Ilfov (4,57%), Constanţa (4,52%), Teleorman (4,50%), Olt (4,40%) şi Tulcea (4,29%).

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Românii din afara ţării au la dispoziţie trei zile pentru a se prezenta la urne și la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00, la acest scrutin ei.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Până duminică la ora 8.00 peste 385 de mii de români s-au prezentat la urne la secțiile de vot din străinătate. Numărul a depășit deja prezența înregistrată la finalul turului II al alegerilor prezidențiale din 2014 dar și numărul din turul întâi de acum două săptămâni.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Dacă valul de români care vor merge la urne se va menține și astăzi, atunci aceștia vor înregistra un nou record spectaculos al participării la vot.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Potrivit Biroului Electoral Central cei mai harnici au fost românii stabiliți în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. Votul se desfășoară în 835 de secții de votare și deja merg oamenii la vot în Noua Zeelandă, Australia , Japonia și în Afganistan.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. La polul opus este Republica Democrată Corea de Nord, la secția de vot din Phenian, nu s-a prezentat încă nimeni la urne.Se poate vota astăzi între orele 7 și 21 , vorbim de ore locale. În cazul în care se vor forma cozi la secțiile de votare, programul poate fi prelungit până la miezul nopții.

Ora 23:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 379.986

Votanți pe liste suplimentare: 362.483

Ora 22:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 376.848

Votanți pe liste suplimentare: 359.345

Ora 21:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 368.902

Votanți pe liste suplimentare: 351.399

Ora 20:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 345.785

Votanți pe liste suplimentare: 328.282

Ora 19:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 320.729

Votanți pe liste suplimentare: 303.226

Ora 18:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 288.874

Votanți pe liste suplimentare: 271.371

Ora 17:00 - Prezență vot în Diaspora

Total votanți: 261.433

Votanți pe liste suplimentare: 243.930

Ora 16:00 - Prezența la vot în Diaspora:

Total votanți: 234.908

Votanți pe liste suplimentare: 217.405

Ora 15:00 - Prezența la vot în Diaspora:

Total votanți: 210.795

Votanți pe liste suplimentare: 193.292

Ora 14:00 - Prezența a vot în Diaspora:

Total votanți: 187.775

Votanți pe liste suplimentare: 170.272

Ora 13:00 - Prezența la vot în Diaspora:

Total votanți: 166.028

Votanți pe liste suplimentare: 148.525

Ora 12:00 - Prezența la vot în Diaspora:

Total votanți: 147.777

Votanți pe liste suplimentare: 130.274

Ora 11:00 - Prezența la vot:

Total votanți: 131.963

Votanți pe liste suplimentare: 114.460

Ora 10:00 - Prezența la vot în Diaspora:

Total votanți: 122.070

Votanți pe liste suplimentare: 104.567

Ora 09:00. Prezența la vot în Diaspora:

Total votanți: 116.785

Votanți pe liste suplimentare: 99.404

Cetăţenii românii din străinătate au putut vota vineri între ora locală 12,00 şi ora locală 21,00, iar duminică urnele vor fi deschise între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00. Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei aflaţi la rând în afara acestuia pot să îşi exercite dreptul de vot până la ora locală 23,59.



Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat vineri că s-a încheiat verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare şi înregistrarea primirii acestora de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă şi de către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii în acest sens.

Până la termenul limită - 21 noiembrie, ora 24:00 - au fost validate plicurile care conţin votul prin corespondenţă a 17.503 de alegători, arată un comunicat al AEP.

Românii din diaspora votează, începând de vineri, pentru turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, iar prezența este în creștere față de primul tur.

În urmă cu două săptămâni, în cele trei zile cât durează votul pentru românii din străinătate s-a înregistrat un record de prezență, numărul celor care au votat fiind de peste 675.000. Și în cazul turului doi al alegerilor prezidențiale 2019, votul în străinătate durează trei zile.

Numărul buletinelor de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale 2019 în secţiile din străinătate a fost suplimentat cu peste 107.000 faţă de primul tur, iar şapte secţii vor avea adresele modificate, au anunțat joi reprezentanții Ministerului de Externe.

Prezența la vot a românilor crește exponențial în Diaspora.

Ora 21:00. În acest moment, în Diaspora au votat 102.362 de persoane, dintre care 84.859 de români au votat pe liste suplimentare.

Numărul celor care votaseră în primul tur pe 10 noiembrie a fost de 95.057 până la ora 21.00, dintre aceștia 69.868 au votat în secțiile de votare și 25.189 prin corespondență.

Ora 20:00. Până la această oră, în Diaspora, au votat 91.086 de români, dintre care 73.583 votanți pe liste suplimentare

Numărul celor care votaseră în primul tur pe 10 noiembrie a fost de 86.128 până la ora 20.00, dintre aceștia 60.939 au votat în secțiile de votare și 25.189 prin corespondență.

Ora 18:00. Numărul total de români care au votat la această oră este de 68.006, dintre care 50.503 sunt votanți pe liste suplimentare.

Numărul celor care votaseră în primul tur pe 10 noiembrie a fost de 68.199 până la ora 18.00, dintre aceștia 43.010 au votat în secțiile de votare și 25.189 prin corespondență.

Ora 17:00. În cele 16 ore care au trecut de la deschiderea urnelor în străinătate, 41.196 de români au votat pe 22 noiembrie, alături de cei 17.503 care deja și-au exprimat votul pentru turul doi, prin corespondență.

La ora 17.00, ora României, s-au deschis secțiile de votare în America de Sud, SUA și Canada. Prima zi a votului în străinătate s-a încheiat deja în Noua Zeelandă, Australia, Asia de Est și Sud-Est.

Dintre cei 58.699 care au votat până la ora 17.00, femeile erau majoritare - 30.412, față de 28.287 de bărbați, potrivit statisticilor Biroului Electoral Central. Totodată, 58,6% dintre ei erau din mediul urban.

Prezența la vot în Diaspora este mai mare față de primul tur al prezidențialelor. În total, 58.699 de români votaseră până la ora 17.00, cu 5 mii mai mulți față de cei care au ieșit la vot în 10 noiembrie.

În primul tur, pe 10 noiembrie 2019, până la ora 17.00 votaseră 28.712 în secțiile de vot. În total votaseră 53.901 de români, dintre care 25.189 prin corespondență.

Ora 16:00. Până la această oră au votat 32.419 de români. În total, 49.922 de români au votat, cu tot cu cei care și-au trimis votul prin corespondență - 17.503.

În două ore, de la ora 14.00 până la ora 16.00, 18 mii de români au mers să voteze în secțiile din străinătate.

În primul tur, până la ora 16.00 votaseră 28.712 în secțiile de vot. În total votaseră 53.901 de români, dintre care 25.189 prin corespondență.

Până la ora 15.00 cei mai mulți români au votat în Italia - 4.073, dintre care 4.018 la secțiile de votare și 55 prin corespondență. În Spania au votat 3.797, dintre care 3.751 la secțiile de votare și 46 prin corespondență, în Germania - 3.276, dintre care 2.974 la secțiile de votare organizate pentru turul II al alegerilor prezidențiale 2019 și 302 prin corespondență. În Marea Britanie, au votat 2.886 de români, dintre care 2.577 la secțiile de votare, iar restul prin corespondență.

Prezența la vot crește aproape exponențial în Diaspora, odată cu deschiderea secțiilor de votare în majoritatea statelor europene. În doar o oră au votat puțin peste 10.000 de români în secțiile de vot, între orele 13.00 și 14.00. Cei mai mulți votanți sunt în Italia, în Spania, în Republica Moldova și în Germania.

Ora 14:00. Până la această oră au votat 14.279 de români în Diaspora pentru alegerile prezidențiale 2019, turul 2, pe listele suplimentare, alături de cei 17.503 care au votat prin corespondență. În total, au votat 31.782 de români. Cu 1.500 mai mulți decât prima zi din primul tur până la aceeași oră.

În primul tur, în ziua de vineri, 10 noiembrie, până la ora 14:00 votaseră 13.795 pe liste suplimentare, alături de cei care votaseră deja prin corespondență - 25.189, în total - 38.984 de votnți până la ora 14:00.

În doar 5 minute după ora 13:00, numărul celor care au votat la urne s-a dublat. La ora 13:05 votaseră 5.452 de români în secțiile de vot, față de 2.840 câți votaseră la ora 13:00.

Ora 13:00. Aproape 3.000 de români au votat în Diaspora pentru alegerile prezidențiale 2019, turul 2, pe listele suplimentare, alături de cei 17.503 care au votat prin corespondență.

În total, până la ora 13:00, au votat 2.840 de români pe listele suplimentare și 17.503 prin corespondență, în total 20.343 de români.

Ora 12:00. Până la această oră au votat 852 de români din străinătate, pe listele suplimentare. În total au votat 18.355 de români, dintre care 17.503 prin corespondență. A fost depășit numărul celor care votaseră în prima zi în străinătate la primul tur din 10 noiembrie.

În urmă cu două săptămâni, la turul 1, pe 10 noiembrie, la aceeași oră votaseră 831 de români în străinătate. Dintre cei 26.020 de români care votaseră până la ora 12:00 în prima zi de vot la turul 1, 10 noiembrie 2019,, 25.189 votaseră deja prin corespondență.

Ora 09:00. Până la ora 9.00, ora României, 259 de români din străinătate au mers la urne pentru turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, iar 17.503 votaseră deja prin corespondență.

La închiderea urnelor din Diaspora în prima zi de vot din primul tur, pe 10 noiembrie, votaseră 102.533 de români în străinătate, până la ora 24:00. Dintre aceștia, 77.344 au votat în secțiile de votare și 25.189 erau deja înregistrați prin corespondență.

Prima secție de votare pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale s-a deschis la Auckland, în Noua Zeelandă, vineri, la ora locală 12.00 (01.00, ora României).

Primul român care a votat este din Noua Zeelandă. Ioan Macaveiu, Auckland, a scris pe Facebook, entuziasmat:

„Am fost primul român de pe glob care a votat în turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019. Am votat cu gândul că, de aici, de la "capătul lumii" vom contribui, împreună cu familia și prietenii noștri, la o nouă șansă pe care România o merita atât, atât de tare”.

Pentru turul 2 la alegerile prezidențiale 2019, 17.503 de români au votat deja prin corespondență.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Votul în Diaspora. La fel ca în turul întâi, în cadrul celor 835 de secții organizate în străinătate votarea se desfășoară pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 21.00, și sâmbătă (23 noiembrie) și duminică (24 noiembrie) în intervalul orar 07.00 – 21.00. Programul secțiilor la care se vor forma cozi poate fi prelungit, în toate cele trei zile, până la miezul nopții. În mai multe țări europene unele secții de vot au fost mutate și adaptate fluxului de alegători pentru a fi evitate eventualele probleme.

Românii din diaspora votează de vineri, de la ora locală 12.00 (01.00, ora României), pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În primul tur, s-a înregistrat o prezență record la urne a românilor din străinătate, peste 51%.

La ora 12.00, ora locală a fiecărei țări, se deschid urnele, cele mai multe secții de votare fiind în Italia, Spania și Marea Britanie, unde trăiesc circa 4-5 milioane de români. Sâmbătă și duminică, secțiile de votare se deschid la ora 7.00, ora locală, și se închid la ora 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la miezul nopții.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. 835 secții de votare

La fel ca în turul întâi, în cadrul celor 835 de secții organizate în străinătate votarea se desfășoară pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 21.00, și sâmbătă (23 noiembrie) și duminică (24 noiembrie) în intervalul orar 07.00 – 21.00.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor aflați în străinătate pe durata celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Românii din diaspora pot vota începând de vineri, de la ora locală 12.00, pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În primul tur, s-a înregistrat o prezență record la urne a românilor din străinătate.

La fel ca în turul întâi, în cadrul celor 835 de secții organizate în străinătate votarea se desfășoară pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 21.00, și sâmbătă (23 noiembrie) și duminică (24 noiembrie) în intervalul orar 07.00 – 21.00.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor aflați în străinătate pe durata celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, s-a înregistrat o participare record a românilor din diaspora la vot. Astfel, 650.159 de români au votat la secțiile din străinătate, iar 25.189 au votat prin corespondență.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Ministerul Afacerilor Externe a finalizat luni, 18 noiembrie 2019, expedierea materialelor necesare votării către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate în contextul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Lista secțiilor de votare organizate în străinătate și harta interactivă a acestora pot fi consultate pe pagina de internet a MAE: http://www.mae.ro/node/49479.

Pentru cele 835 de secții de votare organizate pentru alegătorii români din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, 4.608.175 de buletine de vot și 2.866.260 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT”. Aceste cantități sunt rezultatul informării de către misiunile diplomatice și consulare, la solicitarea Centralei MAE, cu privire la necesarul de buletine de vot și alte materiale pentru turul al doilea. Numărul de buletine de vot solicitat de misiuni pentru turul al doilea este mai mare cu 107.068 decât cel solicitat pentru primul tur.

Odată cu buletinele de vot, Ministerul Afacerilor Externe a expediat şi celelalte materiale necesare votării în cadrul secțiilor de votare din străinătate: modele de liste electorale suplimentare, procese-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării, modele de procese-verbale ce trebuie completate în anumite situații specifice în cadrul procesului de votare.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice faptul că în data de 15 noiembrie, de la ora 00:00, începe campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor pentru Președintele României din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmând a se încheia sâmbătă, 23 noiembrie 2019, ora 7:00

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Votul în diaspora

Potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc în aceleași secții de votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur.

La secțiile de votare din străinătate, se votează pe durata a trei zile, conform următorului program:

- vineri, 22 noiembrie 2019, între orele 12:00 – 21 :00;

- sâmbătă, 23 noiembrie 2019, între orele 7:00 -21:00;

- duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7 :00-21.00.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Prelungirea votării

În toate cele trei zile există posibilitatea de prelungire a votării până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

Potrivit legii, pot vota la secțiile de votare din străinătate cetățenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, indiferent de motivul prezenței acestora pe teritoriul altei țări - domiciliați, rezidenți sau turiști.

Actele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Lista secțiilor de votare din străinătatea poat fi consultată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe accesând următorul link - www.mae.ro/sites/alegeri_prezidentiale_2019.pdf

ATENȚIE ! Alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate care au primit plicul pentru votul prin corespondență trebuie să se asigure, înainte de a lipi autocolantul pe candidatul preferat, că acesta a intrat în turul al doilea. În cazul în care autocolantul este aplicat pe un candidat care nu a intrat în turul al doilea, votul este anulat.

Plicurile cu opțiunile pentru turul ala doilea trebuie expediate astfel încât să ajungă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență până cel mai târziu în data de 21 noiembrie 2019. Cei ale căror plicuri nu ajung până la termenul menționat vor fi notificați și îndrumați să se îndrepte spre cea mai apropiată secție de votare.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. 18.748 de secții de votare

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. În țară, au fost organizate 19.586 de secții de votare, iar lista acestora poate fi consultată pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare.

Alegătorii pot afla la ce secție de votare sunt arondați accesând www.registrulelectoral.ro

Votarea în țară are loc duminică, 24 noiembrie 2019, între orele 7:00 și 21:00, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

Documentele cu care poți vota

Alegătorii din țară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar.

Menționăm că paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic și paşaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. În țară, cetățenii votează la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială, pot vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea.

Ca și în primul tur, operațiunile privind numărarea voturilor, inclusiv ale celor prin corespondență, sunt înregistrate video și audio și se desfășoară în deplină transparență, în prezența tuturor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a persoanelor acreditate.

Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, îndeamnă pe toți cetățenii români cu drept de vot să își exercite acest drept și în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin, iar celor din străinătate le recomandă să nu lase pe ultima zi votul la secțiile de votare, pentru a evita aglomerația și pentru a fi siguri că și votul lor va intra în calcul la alegerea Președintelui României.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Al II-lea tur al alegerilor prezidențiale 2019 are loc pe 24 noiembrie 2019. Bătalia se va da între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.

Biroul Electoral Central a publicat luni, la ora 11:00, rezultate parțiale pentru alegerile prezidențiale 2019 după prelucrarea a 99,9% din buletinele de vot.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Iohannis, câștigătorul din primul tur. Dăncilă, pe locul al II-lea

Președintele în funcție, Klaus Iohannis, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, cu aproape 38% din voturile românilor, în timp ce Viorica Dăncilă a trecut puțin de 22%, potrivit rezultatelor oficiale prezentate de Biroul Electoral Central.

Preşedintele Klaus Iohannis conduce în primul tur al alegerilor prezidenţiale cu 37,82%, urmat de candidatul PSD Viorica Dăncilă - 22,26%, adică 2.051.725 de voturi, şi de candidatul Alianţei USR PLUS Dan Barna - 15,02%.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Iohannis a obţinut 3.485.292 de voturi, Dăncilă - 2.051.725, iar Barna 1.384.450 de voturi.

Următorii clasaţi au fost:

-Mircea Diaconu - 8,85% (815.201 voturi)

-Theodor Paleologu - 5,72% (527.098 voturi)

-Hunor Kelemen - 3,87% (357.014 voturi)

-Ramona-Ioana Bruynseels - 2,65% (244,275 voturi)

-Alexandru Cumpănaşu - 1,53% (141.316 voturi)

-Viorel Cataramă - 0,53% (48.622 voturi)

-Bogdan Stanoevici - 0,43% (39.192 voturi)

-Cătălin Ivan - 0,36% (32.787 voturi)

-Ninel Peia - 0,34% (30.884 voturi)

-Sebastian Popescu - 0.33% (30 850 voturi)

-John Ion Banu - 0,30% (25.769 voturi)

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Numărul celor care s-au prezentat la urne

Numărul celor care s-au prezentat la urne este de 8.704.144, reprezentând 47,77% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente.

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne pe 10 noiembrie a fost de 9.359.673, reprezentând 51,19% din numărul total de alegători înscrişi în listele electorale permanente.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Numărul de voturi valabil exprimate a fost de 9.216.515, reprezentând 98,47% din numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne.

Potrivit BEC, numărul total de voturi nule a fost de 142.961, reprezentând 1,53% din numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne.

Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondenţă în turul 1, 10 noiembrie 2019, a fost de 25.319.

Duminică, 10 noiembrie, la ora 21:00, s-au închis secțiile de votare și imediat după aceea a început numărarea buletinelor de vot din secțiile de votare.

Alegeri prezidențiale 2019 turul II: 24 noiembrie 2019

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Realitatea.net va prezenta în turul al II al alegerilor prezidențiale cele mai importante informații privind scrutinul:

- cum se votează

- lista secțiilor de votare din diaspora și din România

- cu ce documente se poate vota

- prezența la vot

- exit-poll prezidențiale 2019

- lista candidaților la prezidențiale 2019

- când se închid secțiile de votare din România și din Diaspora

- cine nu are drept de vot

- cine poate vota pe listele suplimentare

- cine poate vota la urna mobilă

- cum poți vota dacă nu ești în orașul tău

- ce nu ai voie să faci la vot

- cum se pedepsesc infracțiunile la vot

Pot vota cetățenii români care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Votul începe la 07:00 și se încheie la 21:00

Votarea penntru turul al II-lea al alegerilor prezidențiale 2019, vor începe duminică, 24 noiembrie 2019, la ora 7.00 și se încheie la ora 21.00. Prin excepție, votarea în străinătate se desfășoară și pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12.00 și se încheie la ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7.00 și se încheie la ora locală 21.00 (art. 44 din Legea 370/2004).

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot își pot să exercita dreptul de vot până cel mult la ora 23.59 (art. 46 din Legea 370/2004).

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Secții de votare

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Potrivit art. 44 din Legea nr. 370/2004, alegătorul votează la una dintre următoarele secții de votare:

în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii;

în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;

în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea;

în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul la vot;

în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate.

De asemenea, cetățenii români au posibilitatea de a vota prin corespondență, dacă s-au înregistrat online în acest sens.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Urna mobilă

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din țară, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea “VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea (art. 45 alin. (1) din Legea 370/2004).

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz (art. 45 alin. (5) din L 370/2004).

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Votul în penitenciare

Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central (art. 45 alin. (3) din L 370/2004).

Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia se întind și în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanță de 500 m.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, de candidații, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și membrii birourilor electorale ierarhic superioare și de personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de prefect, împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. Ce nu aveți voie să faceți în ziua votului?

CONTRAVENȚII prevăzute de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea nu constituie infracțiuni (art. nr. 55):

a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale sau listele electorale suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

b) păstrarea listelor electorale permanente în condiții necorespunzătoare;

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele electorale permanente;

d) efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;

e) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă;

f) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 27 alin. (3);

Alegeri prezidențiale 2019 turul 2. g) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31 alin. (3);