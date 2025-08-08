Potrivit lui Fritz, Cătălin Drulă ar fi pregătit penrru postul de primar al Capitalei, el considerând că dreapta politică ar trebui să aibă un candidat unic.

”Cred că şi preşedintele Nicuşor Dan vrea să respectăm legea şi noi vom avea un candidat puternic. Încă nu l-am desemnat oficial, dar nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit, unde spune şi preşadintele că ar fi un primar excelent. Însă subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a mai spus Fritz.

”Noi credem că legea trebuie respectată. Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, de exemplu, trebuie făcute alegeri parţiale. E evident că deja am depăşit acest termen şi cred că într-o democraţie nu ne putem ascunde de alegeri, interimate nu sunt sănătoase pentru că au o lipsă de legitimitate şi de aceea e important să avem alegeri cât de curând posibil”, a declarat Dominic Fritz, vineri seară, la Digi24, referindu-se la Primăria Bucureşti.

Postul de primr general a rămas vacant după ce primarul Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale.