Majoritatea celor care ocupă funcții publice sau care urmează să fie numiți provin din structurile de putere ale USR, cu legături clare în partid și în cercuri restrânse, și nu din rândul specialiștilor, așa cum promitea USR în campanie.

Printre beneficiarele unei astfel de funcții se află și cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea. Aceasta ar fi numită secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Gîrbea este fondatoarea „Femei în Politică” și deși nu există recomandări sau proiecte concrete în domeniul fondurilor europene care să îi ateste competența, aceasta a fost aleasă, scriu jurnaliștii.

Lista posturilor oferite cu semne de întrebare este însă lungă, deși USR susținea pe grupurile interne că a analizat „peste 1.000 de CV-uri”.

Cristian Seidler, de exemplu, deși retras de pe lista pentru Parlamentul României, a fost făcut șef de campanie și mai apoi secretar de stat. De asemenea, Dragoș Reșitnec, omul de încredere al lui Dominic Fritz, ar putea fi secretar general adjunct în Guvern.



Teodora Stoian, jurista de casă a USR, ar ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Justiției. Ea este cea care a formulat toate cererile în instanță în procesul dintre Lasconi și partid, în primăvara alegerilor prezidențiale. A fost desemnată să reprezinte USR în instanță.

Fost deputat și candidat la Primăria Cluj, unde a obținut doar 5,83% din voturi, Viorel Băltărețu a ratat și el un loc în Parlament. Cu toate acestea, a ajuns secretar de stat la Ministerul Economiei. El este cunoscut ca apropiat de Oana Murariu, membră a Biroului Național al USR.