Surse Realitate PLUS vorbesc despre presiunile făcute de reziști asupra procurorului de caz, care ar avea legături cu deputatul USR, Emanuel Ungureanu.

Potrivit lor, deputatul rezist ar fi făcut presiuni atât în ceea ce privește ancheta, cât și asupra unor inculpați din dosarul Nordis.

Mai mult, constrângerile l-au vizat și pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în încercarea de a-l decredibiliza astfel încât să îi scadă șansele de a prelua șefia PSD la Congresul din toamnă.

Aceste informații despre jocurile de putere făcute de reziști pentru a căpăta și mai multă putere în cadrul Coaliției au venit la numai o zi, după ce au fost instituite nou acțiuni de urmărire penală, dar și punere sub sechestru a mai multor terenuri, apartamente și imobile deținute de Nordis.

Aceleași surse spun că procurorul care instumentează acest dosar ar fi dat publicității mai multe documente ce au dus la izbucnirea unui scandal care l-a vizat pe fostul premier Marcel Ciolacu. Acestea au scos la iveală faptul că fostul lider PSD ar fi plecat de pe Aeroportul Băneasa cu un avion închiriat de Nordis la o cursă Formula 1.

În prezent, superiorii procurorului care a instumentat dosarul Nordis au deschis o anchetă internă care vizează atât presiunile făcute de reziști asupra sa, dar și cum au ajuns documente din dosar în spațiul public.