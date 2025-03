"Astazi am ajuns subiect din presa fara voia mea, fara sa fiu sunat inainte pentru a se verifica informatia si intr-o maniera denigratoare, absolut stranie, si am fost bagat intr-o poveste nu mai mult decat bizara, in asa-zisa lista, oaste a sustinatorilor lui Calin Georgescu, ca am primit bani pentru a-l sprijini pe acesta. Eu, fiind unul dinitre cei care as fi primit bani.

Marea suma pe care as fi primit-o ar fi de 21 de dolari. N-am facut nicioadat nuiciun fel de material in campanie sau in precampanie electorala prezidentiala, n-am sprijinit niciun candidat public. Aceste practici sunt abuzive de tip dictatorial si sunt produsul unui regim dictatorial", afirma jurnalistul.