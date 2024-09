Seniorii cer explicații acum funcționarilor de la casele de pensii. Mulți dintre ei au făcut și contestație și spun că dacă nu se rezolvă vor merge mai departe și vor da statul în judecată.

Ce au transmis pensionarii nemulțumiți

„Am lucrat 38 de ani, persoană cu handicap locomotor, trebuia să am 9,25 puncte de stabilitate și m am trezit cu 6. Pensia mi-a crescut cu 32 de lei. Nu mă așteptam la așa ceva. Am rămas uimit. Am depus contestația, nu mi-au dat nicio explicație, număr de înregistrare și răspuns în 45 de zile.”, spune un pensionar.

„Sunt foarte nemulțumită de cum s-a recalculat pensia. Trebuia să îmi dea mai mult, foarte puțin mi-a dat. Mă descurc foarte greu cu banii.”, a declarat o pensionară.

„Am venit pentru că am primit decizia de pensie și am văzut că îmi lipsesc o grămadă de puncte care trebuiau luate în considerare. Mi s-a redus numărul de puncte pe care le obținusem în urma unei decizii judecătorești. Sper să găsesc pe cineva să discut aceste probleme.”, a mărturisit o altă bătrână.