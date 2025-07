Releul urmează să fie amplasat în centrul satului, la o distanță mai mică de 20 de metri față de cele mai apropiate locuințe.

Gheorghe Stancu, unul dintre localnici, a exprimat îngrijorarea sa: „Eu nu mai am mulți ani de trăit pentru că am o anumită vârstă, însă sunt foarte mulți copii în comuna noastră, foarte multe familii tinere. Tanacu are peste 400 de hectare de teren care nu e folosit de nimeni. De ce se construiește acest releu chiar în mijlocul satului, printre casele noastre? Vom avea semnal mai bun la telefon, însă ce folos dacă acele radiații ne vor îmbolnăvi”.

În plus, acesta a criticat decizia vecinului său care a închiriat terenul companiei de telecomunicații pentru suma de 1000 de euro anual, fără consultarea comunității: „Cu banii câștigați acum ne vom trata de cele mai cumplite boli peste doi-trei ani”, a adăugat Gheorghe Stancu cu indignare.

Lucrările pentru instalarea releului au început deja, iar proprietarul terenului a subliniat beneficiile pe care le aduce investiția: „Cred că e un lucru bun faptul că va fi antena asta aici, mai ales că și școala e în apropiere, iar semnalul va fi mult mai bun acolo”, a declarat Vasile Lupu.

Totuși, nemulțumirile nu au încetat, iar Gheorghe Stancu, care a depus sesizări la mai multe instituții, a enumerat motivele opoziției: „Suntem mai mulți care ne opunem acestei construcții. Acest releu va emite radiații și cred că nimănui nu-i convine să locuiască într-o zonă care pune în pericol sănătatea oamenilor. Mi s-ar părea normal să se ceară acordul tuturor vecinilor”.

Reprezentanții Primăriei au oferit o poziție oficială, explicând cadrul legal: „Furnizorii de rețele de comunicații electronice sau operatorii de infrastructură de comunicații electronice, titulari ai unui drept de a executa lucrări de construcții, au dreptul să execute lucrări de mică amploare și lucrări standard fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construire sau de desființare. (...) Aceste unde pe care acea antenă le-ar putea emite și de care unii se feresc le avem tot timpul asupra noastră, inclusiv la telefon. Asta ce ar însemna, că nu mai instalăm nimic, nu mai comunicăm între noi?”.

Direcția de Sănătate Publică Vaslui a precizat că nu dispune de specialiști locali care să evalueze impactul acestor relee asupra sănătății populației, însă a menționat că au fost obținute toate avizele necesare din partea Centrului de Sănătate Publică Iași, conform informațiilor publicate de Vremea Nouă.

