El a răspuns, timp de aproape o oră, întrebărilor profesorilor și studenților, fie că a fost vorba despre cum gestionează situațiile de viață sau provocările securității euro-atlantice.



"Ador ce fac, asta mă ajută să nu fiu stresat. Cel mai bun mijloc de eliminare a stresului este somnul, cel mai mare hobby al meu e să dorm. Vă recomand să dormiți suficient, să faceți mișcare, să vă vedeți cu prietenii și să vă distrați mult. Eu și colegii mei de la NATO ne distrăm mult împreună și e foarte important. Putin va câștiga doar când va începe să se distreze cu ai săi. Urăște să ne vadă că ne simțim bine, fie că bârfim, fie că facem strategii, când râdem împreună", a adăugat el, transmițându-le celor prezenți: iubiți ceea ce faceți și nu vă luați prea în serios.



Rutte a abordat, în debutul intervenției sale, sprijinul pe care NATO îl acordă Ucrainei aflate în război.



"Vom ajuta Ucraina să se apere azi și vom descuraja orice agresiune în viitor, pentru că, sincer vorbind, sprijinirea Ucrainei este esențială pentru securitatea noastră. Dacă Rusia ar înfrânge Ucraina, amenințarea față de noi ar crește exponențial, iar dumneavoastră sunteți statul aliat cu cea mai mare graniță cu Ucraina", a evidențiat secretarul general al NATO.



"Sistemul NATO funcționează așa: dacă cineva încearcă să ne atace, avem logistica pusă la punct. Nu putem da toate detaliile, pentru că nu vrem ca rușii sau oricine altcineva să ne atace având mai multe cunoștințe decât în prezent. Vă asigur că pentru asta ne pregătim, pentru asta ne antrenăm, pentru a ne asigura că nimeni nu va încerca să ne atace", a completat Rutte.

Ilie Bolojan și Mark Rutte, discuții la Guvern despre securitatea regională și industria de apărare



Cu privire la recentele provocări de securitate în țările aliate, el a subliniat nevoia ca atenția să fie pe soluție și nu pe cauza acestora.



"Mereu este discuția dacă agresiunile sunt intenționate sau nu. Dar, să lăsăm asta la o parte. Asemenea agresiuni s-au întâmplat în România, Polonia, în Belgia, acum câteva luni în Danemarca, în Estonia. Când vine vorba de Estonia, Polonia, România, știm că multe agresiuni au fost coordonate din Rusia. Nu știm asta în cazul Danemarcei sau Belgiei", a explicat secretarul general al NATO, citat de Agerpres.



El a evidențiat puterea unității: "Când am fost aseară în această clădire uriașă (Palatul Parlamentului), a doua cea mai mare clădire din lume, palatul lui Ceaușescu și am știut că am o întrevedere în biroul președintelui Senatului, despre care se spune că ar fi fost creat pentru Ceaușescu, faptul că am stat acolo, cu emblemele NATO din încăpere, m-a făcut să spun: "Hei, ăsta e cursul istoriei. El (Ceaușescu - n.r.) nu a învins, voi ați învins, sunteți uniți". Să nu uităm ce schimbare poate aduce unitatea noastră".

Secretarul general al NATO a vizitat România timp de două zile. Miercuri, el a fost primit de președintele Nicușor Dan, a avut întrevederi cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, și cu premierul Ilie Bolojan. Joi, alături de șeful statului, Rutte a susținut o alocuțiune la NATO - Industry Forum.

Nicușor Dan și Mark Rutte, la NATO Industry Forum 2025: ”Reînarmarea nu este o alegerie, ci o necesitate”