Rețetă de pâine cu mălai. VIDEO

Inspirată de bunica ei, o tânără din Iași a readus la viață o rețetă veche de pâine cu mălai.



Ingredientele sunt cele de bază: drojdia, făina, apa, sarea și uleiul, doar că în compoziție se adaugă și faină fină de mălai.



Cecilia Tugulea, producator produse de panificatie: "malaiul are un rol de afânare. Painea rezultata in urma acestei retete este molcuta, fina, foarte placuta la gust si cred ca am descoperit afanatorul natural. Cam 10 minute el trebuie framantat pe masa dupa care il vom pune intr un vas sa creasca."



Un alt avantaj al acestei pâini este și faptul că făina de mălai poate înlocui cu succes agenții artificiali de afânare folosiți în brutării.





Și nutriționiștii recomandă consumul unei astfel de pâini.



"Faina de malai aduce un plus nutritional alimentelor prin faptul ca are un continut bogat in fibre, importante pentru o digestie normala si sanatatea intestinului si organismului, per total. Este bogata si in antioxidanti, in vitamina A si in vitamine din complexul B.", spune Adina Rusu, nutritionist.



Prețul unei pâini cu mălai, făcută de tânăra din Iași, este de 6 lei.