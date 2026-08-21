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Justitie· 2 min citire
Rețea de traficanți de canabis, destructurată de DIICOT la Brașov: Șapte tineri au ajuns în spatele gratiilor. Cel mai mic are 15 ani
Foto/Arhivă
Șapte tineri cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani au fost reținuți de procurorii DIICOT Brașov într-un dosar de trafic de canabis. Trei dintre membrii grupării au fost prinși în flagrant de anchetatori.
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