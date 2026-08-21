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Justitie· 2 min citire

Rețea de traficanți de canabis, destructurată de DIICOT la Brașov: Șapte tineri au ajuns în spatele gratiilor. Cel mai mic are 15 ani

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 aug. 2026, 16:37

Șapte tineri cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani au fost reținuți de procurorii DIICOT Brașov într-un dosar de trafic de canabis. Trei dintre membrii grupării au fost prinși în flagrant de anchetatori.

Tranzacții stabilite online și livrări în puncte cheie din oraș

Ancheta arată că rețeaua a funcționat intens pe parcursul acestei veri, membrii acesteia procurând, intermediind și comercializând substanțe interzise consumatorilor din municipiu. Pachetele de canabis erau vândute la prețuri ce fluctuau între 500 și 1.500 de lei. Pentru a-și maximiza câștigurile, tinerii se ajutau reciproc, împărțind stocurile și trimitând clienții de la un membru la altul. Racolarea cumpărătorilor se desfășura în principal pe platformele de socializare, iar tranzacțiile fizice aveau loc ulterior în diverse zone din Brașov.

Flagrant în plină stradă și probe ridicate la percheziții

Planurile suspecților au fost date peste cap în momentul în care anchetatorii au intervenit în forță. Trei dintre ei — doi minori de 15 și 17 ani, alături de un alt tânăr de 19 ani — au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să vândă peste 80 de grame de canabis procurate de la femeia cercetată în dosar. La perchezițiile domiciliare desfășurate ulterior, oamenii legii au descoperit alte 66 de doze pregătite pentru vânzare, alături de cântare de precizie, grindere și pungi tip zip-lock.

Propunere de arestare preventivă pentru toți membrii grupării

Investigația medico-legală a stabilit că adolescentul de 15 ani a avut discernământ la momentul comiterii faptelor, urmând să răspundă penal. Procurorii au sesizat Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a tuturor celor șapte inculpați. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

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