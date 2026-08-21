Probleme mari pentru maneliștii de top. Florin Salam și Tzancă Uraganu, audiați la DIICOT într-un dosar cu droguri și prostituție

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 aug. 2026, 16:07

Maneliștii Florin Salam și Tzancă Uraganu au fost audiați vineri la DIICOT. Prezența celor doi artiști în fața anchetatorilor are legătură cu dosarul care vizează un club de noapte din București.

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