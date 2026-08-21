Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Probleme mari pentru maneliștii de top. Florin Salam și Tzancă Uraganu, audiați la DIICOT într-un dosar cu droguri și prostituție
Foto/Arhivă
Maneliștii Florin Salam și Tzancă Uraganu au fost audiați vineri la DIICOT. Prezența celor doi artiști în fața anchetatorilor are legătură cu dosarul care vizează un club de noapte din București.
Citește și
- 13:45Justiția riscă să fie paralizată de la 1 septembrie. Grefierii amenință că închid instanțele și parchetele din toată țara
- 20:54Cuplu, reținut după ce ar fi furat un borcan cu aur din casa unei pensionare. Unde a ajuns mica avere
- 19:39Bărbatul evadat din penitenciar, căutat cu drone. Alertă în Baia Mare
- 18:08ÎCCJ amână până pe 3 septembrie verdictul în procesul dintre magistrați și Guvern
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News