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Justitie· 1 min citire

Probleme mari pentru maneliștii de top. Florin Salam și Tzancă Uraganu, audiați la DIICOT într-un dosar cu droguri și prostituție

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 aug. 2026, 16:07

Maneliștii Florin Salam și Tzancă Uraganu au fost audiați vineri la DIICOT. Prezența celor doi artiști în fața anchetatorilor are legătură cu dosarul care vizează un club de noapte din București.

Interpretul de manele Florin Salam a fost audiat vineri de procurorii DIICOT, într-o anchetă ce vizează activități ilegale desfășurate sub paravanul unui club de noapte din București. Artistul, care are calitatea de martor, a petrecut aproximativ două ore la sediul instituției.

La sosire, cântărețul a fost rezervat în declarații, precizând scurt că nu cunoaște motivul exact al citării. La ieșirea de la audieri, acesta s-a limitat la a menționa că discuțiile au vizat o cauză mai veche.

Dosarul a fost deschis de anchetatori în luna februarie a acestui an. Conform anchetatorilor, o rețea formată din patru persoane ar fi obținut sume importante de bani folosind clubul respectiv ca acoperire pentru consum și trafic de substanțe interzise, precum și pentru proxenetism. Liderul grupării și patronul localului este cercetat pentru spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

În cadrul aceluiași dosar a fost audiat anterior și Andrei Velcu, cunoscut sub numele de scenă Tzancă Uraganu. Potrivit unor surse din anchetă, cei doi artiști ar fi fost clienți obișnuiți ai localului investigat. Nu este prima dată când ambii cântăreți sunt solicitați de anchetatori pentru a oferi mărturii în dosarele DIICOT.

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