Accident grav pe A0 Sud: trafic blocat după impactul dintre un TIR și un autoturism. O persoană a murit

Publicat 14 aug. 2026, 17:26 Actualizat 14 aug. 2026, 17:33

Traficul este blocat vineri după-amiază pe Autostrada A0 Sud, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit informațiilor publicate pe un grup de Facebook dedicat accidentelor rutiere din București și Ilfov, o persoană și-ar fi pierdut viața, iar la fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD.

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