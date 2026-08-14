Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Accident grav pe A0 Sud: trafic blocat după impactul dintre un TIR și un autoturism. O persoană a murit

Accident A0/ Foto: Facebook

Accident A0/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 17:26
Actualizat14 aug. 2026, 17:33

Traficul este blocat vineri după-amiază pe Autostrada A0 Sud, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit informațiilor publicate pe un grup de Facebook dedicat accidentelor rutiere din București și Ilfov, o persoană și-ar fi pierdut viața, iar la fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Accidentul s-a produs pe Autostrada A0 Sud, la kilometrul 97+500, pe calea 1. În urma impactului, circulația rutieră este blocată, iar echipele de intervenție acționează pentru gestionarea situației, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri București într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, la fața locului au fost mobilizate echipaje ale Poliției Române, SMURD și lucrători ai Secției Autostrăzi.

O persoană ar fi murit în urma impactului

Potrivit informațiilor apărute grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov, în urma accidentului ar fi rezultat un deces. Pentru intervenție a fost solicitat și un elicopter SMURD. Sensul spre A1 este blocat total, mai spune sursa citată.

Trafic blocat

Echipajele aflate la locul accidentului desfășoară operațiuni pentru gestionarea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Șoferii care se deplasează pe A0 Sud sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza în zona accidentului și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident A0accident rutiermort accident rutiertrafic blocat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe