Programul curselor

Evenimentul va reuni sportivi și amatori de ciclism, care vor parcurge mai multe trasee prin centrul Bucureștiului:

Cursa City Adventure – 14 km

Start la ora 07:30, cu punct de plecare din Piața Unirii.

Traseul include zone precum Piața Alba Iulia, Calea Victoriei, Piața Victoriei și se va încheia în Piața Constituției, unde va fi și finish-ul pentru Family Ride.

The Race – 85 km și The Ride – 42 km

Start la ora 08:15, tot din Piața Unirii.

Traseul va trece prin zone precum Splaiul Unirii, Piața Alba Iulia, Arena Națională, Piața Victoriei și Arcul de Triumf. Finish-ul cursei de 42 km va fi în Piața Constituției, iar participanții la proba de 85 km vor continua traseul suplimentar.

Restricții de trafic

Pentru buna desfășurare a competiției, traficul rutier va fi restricționat:

Începând cu ora 06:00, pe toate arterele aflate pe traseele competiției și pe străzile adiacente.

În Piața Victoriei, circulația va fi resistematizată, iar accesul dinspre Bd. Nicolae Titulescu către piață va fi blocat.

Restricții suplimentare:

30 august, ora 20:00 – restricții pe Bd. Libertății (trei benzi spre Splaiul Independenței).

31 august, ora 03:00 – restricții în zona Pieței Constituției și pe Bd. Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii.

Rute alternative recomandate

Pentru a evita blocajele, Brigada Rutieră recomandă următoarele trasee:

Bd. Mihail Kogălniceanu – Piața Universității – Bd. Magheru

Bd. Națiunile Unite – Str. Izvor – Bd. Tudor Vladimirescu – Bd. Regina Maria

Bd. Pache Protopopescu – Șos. Mihai Bravu – Pasaj Piața Muncii

Bd. Mărășești – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Dudești – Piața Hurmuzachi

Traversarea orașului va fi posibilă prin pasajele Piața Victoriei, Mărășești, Piața Muncii, Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu.

Recomandări pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră sfătuiește șoferii să folosească mașina personală doar în cazuri urgente, să opteze pentru transportul în comun – în special metroul – și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.

Pietonii sunt rugați să circule doar pe trotuare și să traverseze pe la trecerile semnalizate, respectând culoarea verde a semaforului.

Organizatorii și autoritățile transmit mulțumiri bucureștenilor pentru înțelegere și cooperare, subliniind că restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea în siguranță a unui eveniment sportiv de prestigiu, care pune Bucureștiul pe harta ciclismului internațional.