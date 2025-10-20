După ce CCR a amânat de două ori o decizie în ceea ce privește reforma pensiilor speciale, cei nouă judecători constituționali se vor reuni, luni după-amiază, pentru a analiza contestația formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în această speță.

Magistrații de la Curtea Supremă au semnalat faptul că există mai multe probleme în legea pensiilor speciale, care au fost subliniate inclusiv în avizul Consiliului Legislativ.

Potrivit documentului, sunt elemente de neconstituționalitate, iar aceste argumente urmează să fie analizate de judecătorii CCR.

Aceștia trebuie să ia în calcul și lipsa avizului de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a sesizat Curtea Constituțională.

Este a treia ședință în care judecătorii CCR se reunesc ca să analizeze acest proiect legislativ. Anterior, au existat tentative similare de reformare a pensiilor speciale, care au fost blocate, însă este pentru prima oară când CCR, în această formulă se pronunță pe această speță.

De aproape două luni activitatea Tribunalurilor și Parchetelor din țară este paralizată, în semn de protest față de legea pensiilor speciale. Până acum s-au judecat doar cauzele de materie penală, a măsurilor urgente, preventive, privative de libertate sau a ordinelor de protecție.

În cazul în care reforma pensiilor speciale va fi declarată de CCR neconstituțională aceasta nu va intra în aplicare, având un impact negativ asupra Guvernului condus de Ilie Bolojan, care a spus în urmă cu ceva timp că își va depune demisia dacă măsura nu va trece.