Guvernul și parlamentul elvețian i-au îndemnat însă pe alegători să respingă propunerea pe motiv că amenință economia țării. Iar conform sondajelor locale, inițiativa de a se implementa stagiul militar obligatoriu ar urma să eșueze.

De partea cealaltă, susținătorii propunerii vorbesc despre implicarea tuturor tinerilor în beneficiul comunității, mai ales în contextul tensiunilor de securitate din Europa.

Sunt mai multe țări din Europa unde armata este, în prezent, obligatorie. Printre acestea se numără Danemarca, Norvegia, Austria, Rusia și Grecia.