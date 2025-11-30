Referendum pentru armata obligatorie pentru bărbați și femei. Elveția își cheamă cetățenii la urne

Elvețienii au fost chemați astăzi la urme să voteze dacă sunt sau nu de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Asta după ce subiectul a stârnit controverse, iar peste 100 de mii de oameni au semnat pentru referendum.

Guvernul și parlamentul elvețian i-au îndemnat însă pe alegători să respingă propunerea pe motiv că amenință economia țării. Iar conform sondajelor locale, inițiativa de a se implementa stagiul militar obligatoriu ar urma să eșueze.

De partea cealaltă, susținătorii propunerii vorbesc despre implicarea tuturor tinerilor în beneficiul comunității, mai ales în contextul tensiunilor de securitate din Europa. 

Sunt mai multe țări din Europa unde armata este, în prezent, obligatorie. Printre acestea se numără Danemarca, Norvegia, Austria, Rusia și Grecia.